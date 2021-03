KOŠARKAŠI ZADRA IZGUBILI OD MORNARA: To im je deseti poraz ove sezone u ABA ligi

Zadar je u 35. minuti došao na samo dva koša zaostatka, ali su domaći s dvije trice u sljedećoj minuti opet otišli na +8 (70-62) i tu prednost zadržali do kraja dvoboja

Košarkaši Zadra doživjeli su deseti poraz u ovosezonskim nastupima u ABA ligi, a u četvrtak ih je na gostovanju u Baru svladao Mornar sa 77-71 (18-21, 20-20, 24-11, 15-19).

Zadrani su se dobro držali do polovice utakmice, a na poluvrijeme je zadarska momčad otišla s tri koša prednosti (41-38). No, u trećoj četvrtini je Mornar došao do preokreta i te zaostatak od tri pretvorio u prednost od 10 poena za zadnjih deset minuta. Zadar je u 35. minuti došao na samo dva koša zaostatka, ali su domaći s dvije trice Dereka Needhama u sljedećoj minuti opet otišli na +8 (70-62) i tu prednost zadržali do kraja dvoboja.

Mornar na vrhu

Needham je s 20 koševa i sedam asistencija bio najbolji pojedinac utakmice, dok su se kod Zadra najviše istaknuli Chinanu Onuaku sa 17 poena i sedam skokova, Justin Carter s 14 i Kodi Justice s 13 koševa.

Mornar je na vrhu ljestvice s 15 pobjeda u 19 nastupa, druga je Igokea (14-4), treća Mega (13-6), a četvrta Cedevita Olimpija (14-3). Split je sa 6-13 na osmom mjestu, Cibona je deseta s učinkom 6-11, a Zadar je na 12. poziciji sa 6-10.

Za dva dana, u subotu, Zadar će gostovati u Podgorici kod Budućnosti (21.00). Istog dana će Cibona igrati protiv Partizana u Beogradu (19.00), dok će Split u utakmici 20. kola u ponedjeljak, 8. ožujka (21.00), ugostiti Crvenu zvezdu.