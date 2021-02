KOŠARKAŠI SPLITA DOBILI NOVOG TRENERA: Karakaš naslijedio Skelina; ‘On u sebi ima trenerski gen, znat će se nositi sa svim izazovima’

Novi trener košarkaša Splita je Mile Karakaš (39) koji na toj dužnosti nasljeđuje Ivicu Skelina koji je nedavno sporazumno raskinuo ugovor klubom, izvijestila je u nedjelju navečer klupska Facebook stranica.

Karakaš pet sezona vodio juniore “žutih”, a osvajač je i kadetskog prvenstva Europe s Hrvatskom, s igračima rođenim 2002. godine i mlađima.

