KOŠARKAŠI OTPUTOVALI U ISTANBUL: Na Mršićevom popisu veliko iznenađenje; ‘Imamo dvije teške utakmice s dvije dobre reprezentacije’

Zbog pandemije ove kvalifikacije izgledat će malo drugačije

Muška seniorska reprezentacija Hrvatske u ponedjeljak je otputovala u Istanbul, na novi ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo, objavio je HKS.

S obzirom na epidemiološku situaciju, FIBA se odmaknula od ustaljenog načina igranja uzvratnih utakmica kod kuće i u gostima te će se kvalifikacije igrati u ‘balonima’ po izuzetno strogim pravilima. Svi su sudionici morali priložiti po dva negativna PCR testa u razmaku od pet dana prije polaska na put, a testirat će se i na licu mjesta. Kretanja i interakcije s ljudima van delegacije su smanjeni na minimum – naši će reprezentativci smjeti putovati samo od hotela do dvorane i nazad.

Najveća vijest

Na put je krenulo 14 igrača reprezentacije, neki iz Zagreba, a neki direktno iz svojih inozemnih klubova. Najveća je vijest da će za drugu kvalifikacijsku utakmicu Hrvatska najvjerojatnije moći računati i s ‘euroligašem’ Krunom Simonom, ako ostane zdrav, a takve su garancije došle iz samog Anadolu Efesa. Kruno u Euroligi za Efes ubacuje prosječno 14.6 poena po utakmici, sa 71.4% preciznosti šuta za 2 poena i zasigurno bi mogao biti prevaga kakva Hrvatskoj treba.

Izbornik Veljko Mršić ne dvoumi oko cilja nadolazećih utakmica:

“Cilj je plasirati se na Europsko prvenstvo već u ovom prozoru. Startali smo dobro, nedostaje nam još jedan mali korak. Međutim, moramo biti stvarno dobra momčad, kao što smo to bili u prvom prozoru, da bi ostvarili taj zadnji korak i krajnji cilj. Situacija je ipak drugačija nego ikada prije. Mi zapravo do petka nećemo znati u kojem će sastavu reprezentacije nastupiti. Posljednji test će biti u četvrtak, a onda ćemo vidjeti.

Imamo dvije teške utakmice s dvije dobre reprezentacije. Turska je startala s 0-2 i organizirali su ovaj balon da to isprave. Prije nekoliko dana su promijenili izbornika, pozvali su i Larkina, dok su u prvom krugu igrali bez Amerikanaca, a sada na spisku imaju šest igrača iz Efesa i Fenerbahčea… Švedsku smo tu u Zagrebu pobijedili – izgledalo je lagano, no kada pogledamo cijeli tijek utakmice vidi se da je zadnjih 25 minuta utakmica bila više-manje u egalu. No, mi smo dobra momčad, prava samo klapa i to ćemo i pokazati u ove dvije utakmice“, sa samopouzdanjem je završio izbornik.

KVALIFIKACIJSKE UTAKMICE ZA EUROPSKO PRVENSTVO

27.11.2020. u 17:00 sati (19:00 u Istanbulu): Hrvatska – Turska

29.11.2020.u 18:00 sati (20:00 u Istanbulu): Švedska – Hrvatska