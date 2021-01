KOŠARKAŠI BUDUĆNOSTI DOBILI NOVOG TRENERA: Milojević naslijedio Mijovića na klupi

Dugogodišnji trener beogradske Mege Dejan Milojević novi je trener podgoričke Budućnosti, objavio je crnogorski klub u četvrtak, nakon što je dosadašnji trener Petar Mijović podnio ostavku.

Za 43-godišnjeg srpskog trenera to će biti drugi trenerski angažman nakon što je osam godina vrlo uspješno vodio beogradsku Megu iz koje je u tom razdoblju izašlo 11 igrača koji su birani na draftu u NBA ligi, a svakako najbolji među njima je današnji centar Denver Nuggetsa Nikola Jokić.

Dejan Milojevic has arrived in Podgorica and is expecting to become a new head coach of KK Buducnost Voli pic.twitter.com/qWJs0HqySU

