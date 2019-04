ZVEZDA ODGOVORILA REPEŠI: U opširnom priopćenju spominju se četnici, svinjski odresci i ‘sve što gospodin ne zna’

‘Zbog istine, ako se gospodin Repeša nije informirao, ili znao, mi kao klub smo tu da ga podsjetimo što se događalo prošlog proljeća u Podgorici…’

Samo još jedna pobjeda nedostaje Crvenoj zvezdi da se okiti naslovom prvaka ABA lige, no u finalnom ogledu između beogradskog kluba i podgoričke Budućnosti koju vodi Jasmin Repeša najmanje se priča o – košarci.

RIJEČI BIVŠEG IZBORNIKA ODJEKNULE REGIJOM: ‘Ne znam tko je više kriv, ustaše, Šiptari, pravoslavci…’

Tako je bivši hrvatski izbornik nakon poraza u Beogradu kazao:

Repeša ostao u šoku

“U 57 godina sam prošao sve, i teške terene i zahtjevne utakmice, a žao mi je što moram reći da ovakav linč nikada nisam doživio u svom životu. Žao mi je zbog košarke, zbog svih nas, zbog vas. Ovo nema veze sa košarkom i sportom općenito. Morao sam baciti odijelo, jer je bilo puno pljuvačke. To je nešto što u Srbiji vjerojatno ne opravdavaju. Igrao sam derbije, ali sve ima granicu dokle se ide. Žao mi je i krivo, u mojoj obitelji imam veliki broj Srba, dragi su mi, ne mogu objasniti koliko, takva je obitelj. Ne dam ih za sve na svijetu, sačuvao sam ih u teškim trenucima. Ostali smo svi zajedno, najveći moj rezultat u životu je da sam ih sve zadržao.”

“Ovo je psihijatrija teškog nivoa, a zašto je to tako, tko je tome kumovao, to ne znam. Ja ne vidim smisao da se igra, to nema veze sa sportom. To je prešlo sve granice. Neću dalje, ali prije svega kao čovjek osjećam potrebu to reći. Trebao sam donijeti sako pa da vidite na što on izgleda.”

Rekao je Repeša i da ne zna ‘tko je od nas napravio nešto da bi doživio takav linč’, a odgovor na to pitanje stiže mu u ponedjeljak na web-stranicama Zvezde.

U Zvezdi su neugodno iznenađeni

Uz navod da su u Zvezdi ‘neugodno iznenađeni’ Repešinim izlaganjem i podsjećanjem na klupsku ‘dugu i uspješnu povijest u kojoj su organizirane važne i zahtjevne utakmice’ navodi se da je bivši hrvatski izbornik svoje izlaganje ‘prebacio sa poraza svog tima, na ovim prostorima, uvijek popularan ‘teren’ politike i odnosa među narodima na prostorima bivše Jugoslavije, i time grubo zamijenio teze u svom izlaganju’.

Dodaje se potom, među ostalime, i ovo:

“Zbog istine, ako se gospodin Repeša nije informirao, ili znao, mi kao klub smo tu da ga podsjetimo što se događalo prošlog proljeća u Podgorici: Organizirani napad na igrače KK Crvena zvezda mts odmah po dolasku u hotel ‘Podgorica’, bacanje petardi i topovskih udara na igrače prilikom predstavljanja igrača prije početka utakmice, fizički napad na svakoga u dvorani tko je imao neko obilježje Crvene zvezde, organizirana skandiranja „Ubij Cigana…Četnici…” bacanje svinjskih odrezaka na klupu Crvene zvezde sa namjerom da se ponizi tada igrač Crvene zvezde Alen Omić, rušenje zaštitne ograde iza klupe sa igračima Crvene zvezde, predsjednik kluba koji je u gledalištu stojeći pratio utakmicu izvan svih, bilo kakvih protokola koji postoje o organizaciji jedne utakmice i bio zasut najgrubljim uvredama, kao i članovi njegove obitelji…ima toga još što gospodin Repeša ‘ne zna’, ali bi nam trebalo mnogo prostora i vremena da prebrojimo sve ‘propuste’ u prošlogodišnjem finalu doigravanja, od dolaska delegacije KK Crvena zvezda mts u Podgoricu. Nije zaboravljeno, ali netko pokušava predstaviti kao da se to nije dogodilo?’

Poruka za kraj

Uz poruku beogradskog kluba da ne podržava nasilje navodi se i da Repeša svojim izlaganjem priprema teren za identičnu atmosferu u Podgorici, nalik na onu viđenu prošle godine. U klubu apeliraju da se to ne dogodi.

‘Gospodin Repeša bi trebao znati, da kao što ne postoji kolektivna odgovornost navijača Crvene zvezde za atmosferu u dvorani, tako ne postoji ni kolektivna amnezija kod istih, koji su vidjeli i pamte, što su na prvom mjestu kao ljudi, doživjeli mnogi u delegaciji KK Crvena zvezda mts tokom prošlogodišnjeg boravka u Podgorici’, dodaje se u priopćenju Zvezde kojeg u cijelosti možete pročitati ovdje.