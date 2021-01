ZUPCA SU SPRDALI SUPARNICI S KLUPE, A ON IM BRUTALNO ODGOVORIO: Pokazao je Zu što zna i može; ‘Namjeravam to i dalje raditi’

Los Angeles Clippersi su noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu došli do svoje sedme uzastopne pobjede. U svom Staples Centeru bili su bolji od Oklahoma City Thundera rezultatom 108:101. Bila je ovo i druga uzastopna pobjeda ove sezone Clippersa nad Oklahomom, s kojom su izjednačili najbolji ovosezonski pobjednički niz u NBA ligi LA Lakersa od sedam susreta, te su sad i oni vlasnici najduljeg aktivnog pobjedničkog niza…

BOGDANOVIĆ DOŠAO DO OSOBNOG REKORDA U POBJEDI JAZZA: Curry s pet trica preskočio Millera, ispred njega je sada samo jedan košarkaš

Najbolji hrvatski centar Ivica Zubac je za Clipperse ušao u igru s klupe, te za 24 minute ostvario double-double učinak od 10 poena, 11 skokova, uz 2 blokade. Šut iz igre imao 5-6. Ovo mu je bio drugi dvostruki učinak u ovoj sezoni nakon 12 odigranih utakmica. Pogledajte samo ovu asistenciju Zupca, koji je u ovoj akciji izgledao kao da je play, a ne centar visok 213 cm…

Zubac je ove sezone na prosjeku od 7.6 poena, 5.2 skokova i 0.9 asistencija po utakmici. Najzaslužniji za novu pobjedu društva iz Kalifornije bio je Kawhi Leonard sa 34 poena, 9 skokova i 8 dodavanja.

Zubac je komentirao svoj skok šut: “Puno sam radio na njemu. Čak i kad sam šutirao, čitava klupa OKC-a vikala je ‘ma nema šanse da to uđe’. Ali, to ja radim u svojoj igri i namjeravam i dalje raditi na tome, izjavio je Ivica Zubac.

Ivica Zubac on his mid-range jumper: "I've been working on a lot of it. Even when I shot it, the whole (OKC) bench was yelling 'hell no!' But I have that in my game, and I'm going to keep working on it."

— Shane Young (@YoungNBA) January 25, 2021