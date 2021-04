Noćna mora je uopće igrati protiv najboljeg košarkaša u konferenciji, a kamoli ga čuvati većinu utakmice. Upravo je takva sudbina zadesila sinoć hrvatskog košarkaša Ivicu Zupca koji se cijelu noć morao boriti s Nikolom Jokićem.

Denver je pobijedio Clipperse 101:94, a Zubac je odradio solidan posao na srpskom centru i ostavio ga na ispod prosječnom učinku. Joker se ispromašivao, šutirao je 6 od 16 iz igre za samo 14 poena, a upisao je po sedam skokova i asistencija.

Zubac je, s druge strane, utakmicu završio s 8 poena, 4 skoka i 2 bloka. Najzaslužniji je za pobjedu Denvera bio Jamal Murray koji je zabio 23 poena, dok je sve strijelce predvodio Kawhi Leonard s 24 poena. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

It doesn’t matter because the Nuggets are dominating the Clippers, but Zubac guarded Jokic very well in the first quarter

— ClipsNation ➐ (@213ClipsNation) April 2, 2021