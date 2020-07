ZUBAC SE VRATIO NA PARKET NAKON KORONAVIRUSA: Zvijezda Clippersa uzburkala duhove; ‘Zašutite i prestanite mi se smijati’

Više od dva tjedna talentirani hrvatski centar Los Angeles Clippersa, jedne od momčadi koje spadaju u TOP contendere za naslov prvaka NBA lige Ivica Zubac, gledao je putem streama kako njegovi suigrači treniraju za povratak sezoni, oporavljajući se od koronavirusa.

VRATILA SE BOSANSKA ZVIJER NA MAESTRALAN NAČIN, ALI UMALO SE ‘POTUKLA’: James Harden pokazao da je spreman za nastavak sezone

No, u ponedjeljak po američkom vremenu Big Zu konačno je izašao na parket u Orlandu. Mostarac je u porazu svoje momčadi od Sacramento Kingsa noćas po hrvatskom vremenu 106:102 za 13 minuta provedenih na parketu postigao dva poena i uhvatio 6 skokova, u trećoj i posljednjoj pripremnoj utakmici LA Clippersa uoči nastavka sezone u NBA ligi, koja za njih počinje u četvrtak velikim derbijem protiv LA Lakersa LeBrona Jamesa. OVDJE možete pogledati najvažnije trenutke susreta Clippersa i Kingsa.

Zubac je kazao da je njegov tekst na COVID-19 bio pozitivan još tamo krajem lipnja i nije pritom imao simptome, ali da se osjeća umorno…

Ivica Zubac said he didn’t have any symptoms when he tested positive for coronavirus. He felt a little fatigue for a few days but says otherwise he was good. pic.twitter.com/1KHICGyj6K

“Osim toga bio sam dobar”, rekao je Zubac putem videokonferencije nakon dvoboja, prenosi njegove riječi ugledni američki Yahoo NBA…

“Bio sam testiran svakodnevno i čekao sam da zadovoljim sve protokole kako bih se pridružio momčadi u Orlandu, ali bilo je teško jer nisam mogao u dvoranu. Nikako nisam bio u mogućnosti održati formu. Mislim, radio sam neke stvari, ali teško je na taj način nadoknaditi trening u dvorani i utakmice. Učinio sam koliko sam mogao, ali volio bih da sam od početka s momčadi”, objašnjava Big Zu.

Zubac nije bio na onoj svojoj uobičajenoj razini protiv Kingsa, no nada se kako će biti spreman za utakmice višeg intenziteta za nekoliko dana…

“Kroz period kad je liječio COVID-19, Zubac je bio jedan od momaka koji su radili na svim našim Zoom treninzima i izgledao je sjajno”, izjavio je trener Doc Rivers i dodao:

“Nije me briga koliko vježbaš, NBA utakmica je sad drugačija. No, sigurno kako je Ivica protiv Sacramento napravio dobrih stvari za nas, a u narednim danima će biti još i bolji. Samo se treba još malo vratiti u formu. Ipak nije trenirao jedan period”.

Zubac nije bio jedino novo lice u momčadi. Rezervni bek Clippersa Landry Shamet trenirao je s pomoćnim trenerom. Njegov povratak momčadi, odnosno dolazak u Orlando, kasnio je nakon oporavka od koronavirusa, navodi se u njegovim postovima na društvenim medijima.

Očekuje se da će Shamet biti na raspolaganju Docu Riversu u četvrtak protiv Lakersa. Rivers nije bio siguran treba li na teren poslati Patricka Beverlyja, koji je bio u samoizolaciji jer mu je član obitelji imao koronavirus.

Najviše su protiv Kingsa pokazali Paul George ubacivši 19 poena uz šut 5-10 za dvicu, 4 od sedam za tricu. Šut za dva imao je 45 %, za tri 52. Najbolji igrač Clippersa i jedan od elitnih košarkaša NBA lige Kawhi Leonard još uvijek namješta svoje nišanske sprave.

Leonarda je u subotu pratio loš učinak za tricu protiv Washingtona, ubacivši ih samo šest iz 22 pokušaja za 30 minuta, da bi protiv Sacramenta u ponedjeljak susret završio sa 17 poena. Imao je 26% iz igre za dvicu i 22% za tricu tijekom sve tri utakmice u pripremama…

Nakon što je njihov roster od 15-tak košarkaša prošli tjedan pao na 10, Clippersi su gotovo u punoj snazi. Osim dolaska Zupca, Shameta i Beverleyja, rezervni bek Lou Williams također se vraća u momčad, ali ne očekuje da će početi trenirati do 3 kolovoza zbog samoizolacije u koju mora jer je prekršio pravila protokola…

Ivica Zubac says he had COVID-19, tested positive the week before the 4th of July and now is getting his wind back.

Williams je, naime, u četvrtak bio u striptiz klubu u Atlanti, a nakon što je liga razmotrila njegove aktivnosti tijekom stanke od utakmica i treninga, samoizolacija mu je proširena s očekivanih četiri na 10 dana.

“Lou je očito pogriješio”, izjavio je Rivers i dodao:

“No, nije to htio napraviti. Znamo zašto smo ovdje, Lou zna zašto je ovdje, pa idemo dalje. Nisam ga htio suspendirati, na to gledam samo kao na nesmotrenost i to je to”.

Williamsa je kritizirao komentatora ESPN-a Kendrick Perkins nakon što je bivši NBA centar otvoreno kazao kako je “uznemirujuće kada je jedan rookie Zion Williamson zreliji u ponašanju od iskusnog igrača kakav je Lou Williams”…

Lou Williams odgovorio je svim svojim kritičarima kako nakon 15 godina igranja u NBA ligi nikad nije doživio toliko negativnosti i kritika na račun sebe, svog postupka i naposljetku svog imena, kao što je to bio slučaj sad za vrijeme pandemije koronavirusa…

“Ušutite svi. I prestanite mi se smijati. Napustio sam momčad, prekršio protokol kako bi otišao kući oprostiti se od čovjeka i ispratiti ga na njegovo posljednje počivalište, jer je imao ogroman utjecaj na moj život i bio mi jako važan”, stoji u objavi na Twitteru Loua Williamsa.

Sadašnji i bivši košarkaši Clippersa, uključujući Montrezla Harrella, Marcusa Morrisa, Jeromea Robinsona i Sindariusa Thornwella tweetali su i stali u njegovu obranu. Zubac, koji je prvi put igrao s Williamsom tijekom sezone u Lakersima, nije bio iznenađen.

Ivica Zubac has played with Lou Williams for nearly all of his five year career. He's not going to take any Lou slander.

"Lou is a true leader, and the fact that all the players are coming to the defense of him, that speaks everything about him."https://t.co/gLeWLuaoLy

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) July 28, 2020