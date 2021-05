ZUBAC HRABRO PAO U ŽESTOKOJ BORBI S KNICKSIMA: Anthony Davis odigrao veličanstvenu utakmicu protiv Šarića i društva

Ivica Zubac iskoristio svoje minute

New York Knicksi noćas su po hrvatskom vremenu prekinuli crni niz u Staples Centeru od osam utakmica protiv Los Angeles Clippersa 106:100.

Same starting lineup for Clippers today vs Knicks: Reggie Jackson/Paul George/Kawhi Leonard/Marcus Morris Sr./Ivica Zubac — Law Murray 🇦🇶 (@LawMurrayTheNU) May 9, 2021

Zubac uhvatio 8 skokova uz 6 poena

U petorci Los Angeles Clippersa po dobrom starom običaju igrao je Ivica Zubac, koji je na parketu proveo 21 minutu i ostvario učinak od 6 poena i 8 skokova uz 1 dodavanje. Šut iz igre imao je 3-4. Zubac je trenutno na prosjeku od 9.2 poena, 7.3 skoka i 1.3 dodavanja po utakmici. Zu i George dobro se slažu. Pogledajte ovu akciju…

U redovima pobjedničke momčadi, Derrick Rose postigao je 25 koševa ušavši s klupe, Reggie Bullock dodao je 24.

Bullock je zabio pet trica protiv svoje bivše momčadi, a RJ Barrett imao je četiri na putu do svojih 18 poena. Clippersi su najbolja momčad u NBA za 3 poena, ali u ovoj su utakmici zabili samo 12 od 35.

Derrick Rose continues to shine on the Knicks 🌹 pic.twitter.com/k6qBxx9TQ7 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 9, 2021

“On je svojevrsni neopjevani heroj. Svake večeri čuva jakog protivnika, nikad ne prestaje raditi u obrani”, rekao je trener Knicksa Tom Thibodeau i dodao:

New York blizu doigravanja

“To mora nastaviti raditi za nas, to otvara toliko stvari.”, prenosi ESPN.

Derrick Rose, Reggie Bullock, RJ Barrett, & Julius Randle led New York over Los Angeles, 106-100! Rose off the bench: 25 PTS, 8 AST, 5 REB, 11/17 FGM Knicks with a HUGE win and remain 4th in the East! 💪 pic.twitter.com/CKO8DHqTLK — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) May 9, 2021

Kawhi Leonard predvodio je Clipperse sa 29 poena. Paul George dodao je 18, a Nicolas Batum 13. Knicksi su vodili sa 10 poena razlike rano u četvrtoj, kada su zabili tri trice, a Clippersi su se nakon toga ugušili u promašajima i promašajima.

Julius Randle završio je s 14 koševa i 14 skokova za Knickse, koji su imali puno navijača u Los Angelesu unatoč ograničenom posjetu u Staples Centeru. New York je blizu doigravanja, što franšiza nije doživjela još od 2012/13. Od tada su Knicksi pretrpjeli sedam sezona s najmanje 45 poraza.

“To bi bilo nešto veliko za nas, ali u isto vrijeme Thibs uvijek govori o prolasku kroz cilj”, izjavio je Rose.

“Znamo da nismo završili sa onim što radimo.”

‘Sad se osjećamo kao da možemo pobijediti bilo koga’

Randle je dodao:

“Sad se osjećamo kao da možemo pobijediti bilo koga. Imamo povjerenje u tim. Svatko može pojačati, to je ljepota našeg tima.”

Los Angeles Lakersi pobijedili su Phoenix Suns Darija Šarića 123:110, a hrvatski košarkaš je ušao s klupe i za 13 minuta ubacio 4 poena uz 2 skoka. Šut iz igre imao je 1-3, za tricu 0-1, slobodna 2.2. Šarić je u ovoj sezoni a prosjeku od 8.6 poena, 3.8 skokova i 1.3 asistencija po utakmici.

22 PTS for Anthony Davis in the opening half on NBA TV!@Suns 47@Lakers 59 pic.twitter.com/vQoWc2NKhG — NBA (@NBA) May 10, 2021

Anthony Davis with the REVERSE OOP to get to 42 PTS and finish off the @Lakers home win! pic.twitter.com/aVVqLcT8SX — NBA (@NBA) May 10, 2021

A dominant performance by Anthony Davis secured the #LakersWin@AntDavis23: 42 pts, 12 reb, 3 blk, 3 stl, 15-17 FT@ACFresh21: 17 pts, 8 ast

Kentavious Caldwell-Pope: 17 pts https://t.co/TsnAvIiFZb — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 10, 2021

Davis odigrao fantastično

Ponajbolji centar lige, fantastični Anthony Davis, briljirao je u utakmici sa 42 poena i 12 skokova. Iz igre je gađao 13-27, za tricu 1-5, sobodna čak 15-17. LeBron James nije konkurirao za utakmicu.