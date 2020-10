Osvrnuo se i na snagu hrvatske reprezentacije pred kojom je zadatak da se kvalificiraju na Olimpijske igre

Hrvatski NBA centar Ivica Zubac ove je sezone napravio iskorak u karijeri. Nametnuo se kao član startne postave u jednoj od najjačih momčadi u NBA ligi – Los Angeles Clippersima, ali nije uspio s njima dogurati do finala Zapadne konferencije. Nikola Jokić i Denver su bili bolji od njih u 7 teških utakmica.

“Individualno mislim da je bio korak u pravom smjeru, mislim da sam napredovao od prošle sezone”, rekao je Zubac za RTL pa progovorio o svojoj momčadi koja je ipak razočaravajuće rano završila svoj nastup u doigravanju.

“Moglo je puno bolje, svi smo očekivali puno više, svi smo očekivali naslov i dogodilo se to što se dogodilo. Naravno, nitko nije zadovoljan, ali većina ekipa će biti na okupu i sljedeće sezone nadam se u boljim uvjetima i da ćemo opet imati šansu boriti se za naslov.”

Ružan rastanak s Lakersima

UglEdni američki sportski list The Athletic pisao je ovih dana kako je trenera Doca Riversa otkaza koštala činjenica da nije dovoljnu minutažu davao Hrvatu. Evo što je rekao na to Zubac.

“Ne znam je li itko to očekivao, ali takav je NBA, to se sve preko noći dogodilo, kao i sve velike odluke. Vidjet ćemo što će se sad dogoditi u idućim tjednima”, rekao je Zubac o Riversu koji je u međuvremenu pronašao novi posao u Philadelphiji.

Njegova bivša momčad Los Angeles Lakersi igraju u finalu, no hrvatski centar ne navija za njih. Kako kaže, nisu baš završili u dobrim odnosima.

“Pa ne navijam za njih s obzirom da su me trejdali, mislim da to nije završilo u dobrim odnosima, tako da nije da zbog toga ne navijam. Bez nekih osjećaja, mislim da je realno da Lakersi to osvoje”, rekao je Zubac kojem će se sljedeće sezone otvoriti veća minutaža jer momčad najvjerojatnije napušta centar Montrezl Harrell.

Osvrnuo se i na snagu hrvatske reprezentacije pred kojom je zadatak da se kvalificiraju na Olimpijske igre.

“Po kvaliteti imamo odlične igrače, individualno smo jedni od najboljih na svijetu. Dosta igrača je napravilo iskorak u NBA-u, imamo veće uloge. Kad dođe do tih kvalifikacija, mislim da ćemo biti spremni, pogotovo s novim izbornikom s kojim možemo napraviti neki rezultat”, zaključio je Zubac.