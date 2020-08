ZUBAC ODIGRAO JEDNU OD NAJBOLJIH UTAKMICA SEZONE I ONDA PRED KRAJ NAPRAVIO VELIKU POGREŠKU: Dario Šarić odličan u pobjedi Sunsa

Fantastična predstava Zupca zasjenila pogreška na kraju dvoboja, kad je krivo dodao ključnu loptu nakon skoka u obrani

Zanimljivo je bilo u noći s utorka na srijedu u NBA ligi po hrvatskom vremenu. U Lake Buena Visti na Floridi u Orlandu “pod balonom” odigrano je 6 utakmica.

Sunsi bolji od Clippersa, Dallas od Kingsa za prvu pobjedu u Orlandu

Phoenix Sunsi (29-39, 15-17 na gostovanjima) Darija Šarića u neizvjesnoj su utakmici pobijedili Los Angeles Clipperse Ivice Zupca 117:115 (45-22, 26-8 kod kuće). Što se sve događalo u toj utakmici pogledajte – OVDJE.

Dallas Mavericksi (41-29, 22-13 na gostovanjima) Luke Dončića slavili su protiv Sacramento Kingsa (28-39, 14-18 kod kuće) 114:110. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke dvoboja.

Brooklyn Nets (32-35, 13-20 na gostovanjima) su bili bolji od vodeće momčadi Istoka Milwauke Bucksa (54-14, 29-4 na svom parketu) 119:116.

Indiana Pacers (42-26, 23-11 kod kuće) su slavili su protiv Orlando Magica (32-36, 15-21 na gostovanjima) 120:109, dok je Miami Heat (43-25, 28-6 kod kuće) porazio Boston Celticse (44-23, 20-14 na gostovanjima) 106:112. Portland Trail Blazersi Marija Hezonje su uzeli pobjedu Houston Rocketsima 112:106.

Ivica Zubac odigrao je odličnu utakmicu za svoje Clipperse, pokazavši kako se u potpunosti oporavio od koronavirusa i vratio u formu u kojoj je bio do lockauta.

Zubac startao u petorci

U svojoj trećoj utakmici u post korona sezoni Zubac je startao u petorci Clippersa i za 25 minuta na parketu ostvario učinak od 18 poena i 12 skokova (8 defenzivnih i 4 ofenzivna skoka), uz šut iz igre 7-9 i slobodna bacanja 4-5, te jednu blokadu. Međutim, pred kraj dvoboja jednu je sjajno uhvaćenu loptu nakon promašaja Rickyja Rubija loše dodao, ravno u ruke Mikalu Bridgesu, koju je sjajno materijalizirao Booker za slavlje…

Kawhi Leonard had tied the game with two free throws with 31.3 seconds to go. Ricky Rubio missed a shot after that and Ivica Zubac got the rebound, but he threw a bad pass that Mikal Bridges stole to give… https://t.co/CGE1YZeXCK — Lompoc Record (@LompocRecord) August 5, 2020

Zubac je ove sezone na prosjeku od 7.9 poena, 7.2 skoka i 1.1 dodavanje po susretu. Junak dvoboja bio je Devin Booker koji je pogodio težak i atraktivan šut za pobjedu Sunsa preko Paula Georgea i utrpao 35 poena.

Kawhi Leonard bio je najbolji u momčadi Clippersa sa 27 poena uz 7 skokova i 3 dodavanja, Paul George dodao 23 ubačaja uz 6 skokova i 5 asistencija.

Dario Šarić je u redovima pobjedničke momčadi Phoenix Sunsa igrao 26 minuta i ušavši s klupe dodao 13 poena, 8 skokova i jedno dodavanje. Šut iz igre imao je 4-9, za tricu 0-2, slobodna 5-6. Dario je ove sezone na prosjeku od 10.3 poena, 6.0 skokova i 1.9 asista po utakmici.

Sunsi ostali u igri za doigravanje, ali teško će ga uhvatiti

Phoenix je u Orlando došao s najgorim omjerom pobjeda i poraza od momčadi iz Zapadne konferencije, ali sada je još uvijek u igri za playoff nakon tri uzastopne pobjede. Suns zaostaju tri utakmice za Memphisom koji je osmi na Zapadu, ali su pred njim utakmice protiv New Orleansa, San Antonia i Portlanda.

Slovensko čudo od košarkaša, 21-godišnji Luka Dončić, i dalje košarkaškom svijetu i čitavoj NBA ligi pokazuje i dokazuje da je jedan sasvim poseban mladić. Ovog je puta u slavlju nad Sacramento Kingsima nakon produžetka ostvario triple – double učinak od 34 poena, 20 skokova i 12 asistencija za 44 minute igre.

Dončićev povijesni triple-double

Bio je ovo povijesni triple-double za njega. Naime, Luka je postao s 21 godinom i 158 dana najmlađi igrač koji je utakmicu završio s triple double učinkom od najmanje 30 poena, 20 skokova i 10 dodavanja, preskočivši legendarnog Oscara Robertsona koji je isti učinak ostvario kad je imao 23 i 12 dana.

Litavac Kristaps Porzingis odlično ga je pratio s 22 poena i 7 skokova, no zbog prekršaja je morao napustiti igru. Kombinirano u tri dvoboja Litava je ubacio 91 poen. Odlično igra u Orlandu.

Bila je ovo prva pobjeda Dallasa u post korona eri i time su izbjegli tri uzastopna poraza.

Hezonja nije igrao

De’Aaron Fox zabio je 28 poena i Buddy Hield je dodao 21 za Sacramento.

Portland Trail Blazersi pobijedili su Houston Rocketse, ali Dubrovčanin nije igrao, dok je Damian Lillard za pobjednike ubacio 21 poen, a C.J McCollum je dodao 20. James Harden zabio je 23 za Houston uz 9 dodavanja i 6 skokova, dok je Russell Westbrook pridodao 15 uz 9 asista i 3 skoka. Danuel House Jr. zabio je 17 ubačaja uz asistencije i 4 skoka za Rocketse, dok je Green dodao s klupe 22.