Odličnu utakmicu odigrao je Ivica Zubac u dresu Clippersa. On je u sinoćnjoj pobjedi nad Miamijem u Los Angelesu 125:118 ubacio 22 poena uz 8 skokova za 28 minuta igre. Šut za dva imao je fantastičnih 9-11, dok je slobodna gađao 4-4. Bila mu je ovo najbolja utakmica sezone te jedna od najefikasnijih ikad u NBA karijeri.

Dugo već nismo vidjeli Zupca u ovako dobrom izdanju, pogotovo jer dolaskom novog centra Sergea Ibake te novog trenera Tyronna Luea nije dobivao baš previše prilika. Sinoć je pokazao koliko koristan može biti. Njegovu sjajnu predstavu možete pogledati OVDJE.

A season-high 23 points to go with 36.1 FPTS for Ivica Zubac! 🔥 pic.twitter.com/3TScy9DUcr

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 16, 2021