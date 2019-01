ZUBAC NAJBOLJI STRIJELAC LAKERSA! Svestrani Dončić ispred LeBrona, čudesna utakmica zvijezde Warriorsa

Ivica Zubac ponovno oduševio, no ono što je napravio Thompson je van svake pameti

Trinaest poena i devet skokova ostvario je Ante Žižić kao startna petica Cleveland Cavaliersa u utakmici igranoj u ponedjeljak, a samo koji sat kasnije drugi hrvatski centar u NBA ligi Ivica Zubac pokazao je još i više za Los Angeles Lakerse. Kao i u slučaju Žižića niti njegova momčad nije mogla do pobjede…

Thompson za povijest

Lakersi su dočekali aktualne prvake Golden State Warriorse, onemogućili Stephena Curryja (11 poena uz 2-10 za tricu, 12 asistencija) da se razmaše, ali i ostali nemoćni pred onime što im je radio Klay Thompson. Do osme uzastopne pobjede vodio je prvake ubacivši prvih deset pokušaja za tricu na utakmici – a to nikome nikad nije uspjelo – promašio je posljednji i postigao 44 poena gađajući ukupno iz igre 17-20. Sve to stigao je napraviti za manje od 27 minuta provedenih u igri.

Najbolji strijelac poražene momčadi bio je Ivica Zubac koji je za nešto više od 20 minutagađajući iz igre sedam od osam ubacio ukupno 18 poena. Stigao je uhvatiti i četiri lopte pod obručima.

Dončićev triple-double

Slovenski rookie Luka Dončić stigao je do prvog triple-doublea u NBA ligi u, ipak, četvrtom uzastopnom porazu Dallas Mavericksa. Stigao je on u ogledu protiv Milwaukee Bucksa koji su slavili 116-106 najviše zahvaljujući učinku svog vođe Giannisa Antetokounmpa koji je postigao 31 koš i imao 15 skokova.

Dončić je, pak, imao loš šut (6-17), ali i večer u kojoj je dokazao svestranost učinkom od 18 poena, jedanaest skokova i deset asistencija. Najmlađi je igrač od Markellea Fultza sa triple-doubleom u NBA ligi, točnije za rekordom je 19 godina i 327 dana mladi dončić ‘zakasnio’ deset dana.

Poredak najmlađih igrača sa triple-double učinkom u NBA ligi sad izgleda ovako:

Markelle Fultz, 76ers — 19 godina, 317 dana

Luka Dončić, Mavericks — 19 godina, 327 dana

Lonzo Ball, Lakers — 20 godina, 15 dana

LeBron James, Cavs — 20 godina, 20 dana

Dennis Smith Jr., Mavs — 20 godina, 34 dana

Lamar Odom, Clippers — 20 godina, 65 dana

John Wall, Wizards –20 godina, 65 dana

Magic Johnson, Lakers — 20 godina, 75 dana…

NBA liga, rezultati:

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 116-106

Washington Wizards – Detroit Pistons 101-87

Atlanta Hawks – Orlando Magic 103-122

Brooklyn Nets – Sacramento Kings 123-94

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 85-105

Boston Celtics – Miami Heat 107-99

Philadelphia 76ers – Houston Rockets 121-93

Utah Jazz – Portland Trail Blazers 104-109

LA Lakers – Golden State Warriors 111-130