Hrvatski košarkaš Ivica Zubac odigrao je izvrsnu partiju u pobjedi LA Clippersa nad Dallas Mavericksima 109:99. Zubac je u 35 minuta provedenih na parketu postigao 15 poena te je tome pridodao 11 skokova i jednu asistenciju i tako stigao do double-double učinka.

Njegovo zakucavanje preko Kristapsa Porzingisa posebno je oduševilo komentatore.

Luka Dončić bio je, inače, prvo ime susreta. Osim 25 poena skupio je 16 asistencija i deset skokova. Kod Clippersa je najučinkovitiji bio Kawhi Leonard s 22 poena, osam skokova i sedam asistencija.

