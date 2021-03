ZUBAC I ŠARIĆ – ZA PAMĆENJE: Nezaustavljivi Hrvati briljirali, Šibenčanin i Čitlučanin pokazali Amerima kako se igra košarka

Dva hrvatska košarkaša igrala su noćas po hrvatskom vremenu za svoje NBA klubove i oba su pružila fantastične predstave. Najbolji hrvatski centar Ivica Zubac je sa svojim LA Clippersima protiv Orlanda u Staples Centeru doživio poraz 103:96 a Čitlučanin je bio drugi najbolji igrač svoje momčadi.

NBA NAVIJAČI U TRANSU ZBOG POTEZA IVICE ZUBCA: Pogledajte kako je Hrvat uništio jednog od najboljih košarkaša današnjice

Utakmicu počeo u petorci i za 36 minuta igre ostvario double-double učinak od 14 poena i 13 skokova. Šut iz igre imao je 7-10 uz dvije izgubljene lopte. Bila je ovo 10 utakmica za Zupca u kojoj je ostvario double-double učinak (drugi u posljednjih 4 utakmice) i trenutno je na prosjeku od 8.6 poena, 7.2 skoka i 1.1 asistenciju.

Samo pogledajte ovo zakucavanje pored dvojice suparničkih košarkaša.

Kao i ovu sjajnu akciju koja je završila alley – oopom prema Zupcu koji je moćno zakucao.

Kawhi Leonard za poraženu momčad ubacio je 28 poena uz 5 asistencija i skokova. Što se tiče Orlando Magica, Chuma Okeke zabio je 18 poena uz 4 skoka. Otto Porter Jr., igrač s klupe, dodao je 13 poena uz 4 asistencije i 7 skokova. Ovim porazom, Clippersi su prekinuli pobjednički niz od 6 susreta. Zanimljivo, ali Magic u utakmici nije vodio sve do posljednje četvrtine u kojoj su gosti s Floride napravili seriju 17-3.

I Dario Šarić bio je raspoložen za igru. Šibenčanin je u pobjedi svojih Sunsa u svojoj dvorani protiv Atlante 117:110, za svega 18 minuta igre što mu je prosjek ove sezone, ubacio odličnih 20 poena uz 5 skokova i dva dodavanja, uz šut iz igre 7-8, za tricu 3-3, slobodna je gađao 3-4. Bila mu je ovo druga najefikasnija utakmica u poenima ove sezone, nakon one protiv Lakersa 3 ožujka u Staples Centeru u kojoj je prvake počastio s 21 poenom u pobjedi 114:104.

Devin Booker (21 PTS) and the @Suns outlast Atlanta at home!

Dario Saric dropsteps, keeps his pivot foot planted in a crowd and scores with the right hand. Deandre Ayton loving it afterward.

Big bounce-back game for Saric with 20 points on 7-of-8 shooting off the bench. #Suns up 98-90, 9:13 to go. pic.twitter.com/aJOFSF0R0u

— Trevor Booth (@TrevorMBooth) March 31, 2021