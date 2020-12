ZUBAC I ŠARIĆ UŠLI S KLUPE I ODIGRALI ODLIČNO ZA MALO MINUTA: Big Zu izluđivao Wolvse, povijesna noć za nevjerojatne Buckse

Dva hrvatska košarkaša Ivica Zubac i Dario Šarić jutros su po hrvatskom vremenu nastupila u NBA ligi. Zanimljivo, ali obojica su utakmicu započeli ulaskom s klupe za svoje momčadi i pružili dobre partije. No, idemo redom.

Los Angeles Clippersi Zupca vratili su se pobjedama nakon debakla protiv Dallasa i poraza od 51 poena razlike. Malo su se napunili samopouzdanjem protiv Minnesote u Staples Centeru 124:101. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u dvoboju.

Ivica Zubac je, uz Loua Williamsa, bio najefikasniji rezervni igrač i za 19 minuta ubacio 12 poena uz šut za dva 5-7, 4 skoka i jedan asist uz slobodna 2-2 i tri blokade. Pogledajte samo ovu…

Williams je zabio 20 poena uz 5 asistencija i 3 skoka, te šut za dva iz igre 7-11, za tricu 1-2 i slobodna 5-6, te je bio najefikasniji igrač svoje momčadi. Paul George pomogao mu je sa 18 poena, 6 skokova i 5 asistencija.

Serge Ibaka, košarkaš koji je kao četvorka započeo susret, dodao je 16 poena, 8 skokova i 4 dodavanja. Luke Kennard ubacio je 15 poena uz 3 skoka. Inače, bila je ovo utakmica u kojoj dva glavna igrača obje momčadi nisu nastupila. Jedan od najboljih košarkaša lige Kawhi Leonard propustio je svoju drugu uzastopnu utakmicu zbog vanjske posjekotine usnice koju je morao šivati, a Karl-Anthony Towns propustio je dvoboj zbog dislociranog lijevog ramena…

D’Angelo Russell predvodio je Timberwolvese s 22 poena. Malik Beasley dodao je 19, a Ricky Rubio 17. Jarrett Culver izjednačio je svoju utakmicu karijere u skokovima ostvarivši ih 10.

Clippersi su vodili s 20 poena na poluvremenu i 31 u trećoj četvrtini nakon Williamsove trice. Tada su Clippersi šest trica, uključujući četiri u nizu, a George je pogodio dvije od svoje tri u tom dijelu utakmice.

Phoenix Suns Darija Šarića na svom su terenu u Phoenixu slavili protiv New Orleans Pelicansa 111:86. Jae Crowder sa 21 poenom i centar Deandre Ayton s double-double učinkom 13 poena uz 12 skokova. Šarić je za 14 minuta ubacio 10 poena, za dvicu je gađao 3-4, za tricu 2-3, slobodna bacanja 2-2, uz 4 skoka i dodavanje. OVDJE pogledajte što se sve događalo u ovom dvoboju.

The Suns had six different players score 10+ tonight.

None of them were Devin Booker or Chris Paul.

– Jae Crowder (21)

– Cameron Johnson (18)

– Deandre Ayton (13)

– Cameron Payne (13)

– Mikal Bridges (13)

– Dario Šarić (10)

An excellent team effort tonight🔥

— HH Stats & Info (@HilltopStats) December 30, 2020