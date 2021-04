Pravi hrvatski derbi odigran je u Kaliforniji između Zupčevih Clippersa i Šarićevih Sunsa u kojem su Clippersi prekinuli pobjednički niz društva iz Arizone od sedam susreta. Bila je ovo treća uzastopna pobjeda za Clipperse i dvoboj između druge i treće momčadi Zapada, druge i četvrte momčadi NBA lige po trenutnom omjeru pobjeda i poraza. OVDJE pogledajte sažetak ovog zanimljivog dvoboja.

ŠARIĆ SLAVIO PROTIV BOGDANOVIĆA U VELIKOM TRILERU: Babo natrpao Sunse u srazu vodećih momčadi lige, ali to nije bilo dovoljno

So, this will be the second game of this starting unit:

Košarkaši Los Angeles Clippersa jutros su po hrvatskom vremenu u Los Angelesu pobijedili Phoenix Sunse rezultatom 113:103 a sjajni hrvatski centar Ivica Zubac susret je započeo u petorci Clippersa i za 24 minute postigao 7 poena uz 5 skokova. Šut iz igre imao je 3-4, slobodna 1-2. Trenutno je na prosjeku od 8.7 poena, 7.3 skokova i 1.1 asistencija po susretu.

Dario Šarić je, s druge strane, ušavši s klupe za svega 13 minuta upisao 2 poena. Imao je loš šut za dvicu 0-4, za tricu 0-1. Slobodna je gađao 2-2.

Paul George bio je najzaslužniji za pobjedu Clippersa sa 33 poena, 7 skokova i 3 dodavanja, dok je Kawhi Leonard, nominalno prva zvijezda momčadi iz Kalifornije i jedan od najboljih košarkaša lige, upisao učinak od 27 poena uz 5 skokova i 5 dodavanja.

Devin Booker sa 24 poena i 3 skoka i 3 dodavanja i Mikal Bridges sa 20 poena i 5 skokova predvodili su Sunse. Novopridošli pakleni centar Demarcus Cousins nije igrao za Clipperse, dok je Rajon Rondo, iskusni play koji je sa spomenutim igračem došao u Clipperse, ušavši s klupe ubacio 15 poena uz 9 asistencija za 19 minuta igre. Za dvicu je gađao 5-8, za tricu 3-4.

Utah Jazz Bojana Bogdanovića i dalje je najbolja momčad lige. Jazzeri su na svom terenu u Salt Lake Cityju pobijedili Portland Trail Blazerse sa 122:103, a najbolji hrvatski košarkaš bio je najefikasniji od svih Hrvata koji su noćas nastupili u SAD-u, ubacivši za 28 minuta 11 poena uz 5 skokova. Šut iz igre imao je 4-13, za tricu 2-5, slobodna 1-1. Trenutno je Babo na prosjeku od 14.9 poena, 3.9 skoka i 1.8 asistencija po utakmici u ovoj sezoni.

Donovan Mitchell was 2 for 11 when Book guarded him. Had 4 points one rebound and one assist. Booker shot 66% when Donovan guarded him. Booker absolutely won that matchup.

— tydozer (@Tydozer_) April 8, 2021