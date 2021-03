ZUBAC DOMINIRAO PROTIV WARRIOIRSA, ŠARIĆ SJAJAN PROTIV PORTLANDA: Clippersi i Sunsi jure prema vrhu Zapada

Hrvatski košarkaši Ivica Zubac i Dario Šarić sjajnim su nastupima pomogli svojim momčadima da dođu do vrlo vrijednih pobjeda.

Šarićevi Phoenix Sunsi pobijedili su Portland Trail Blazerse 127:121, a hrvatski košarkaš na parketu je za 24 minute ubacio 11 koševa. Dva puta je asistirao i imao pet skokova.

Sunse je predvodio Devin Booker s 35 koševa, a Damian Lillard je s 30 poena bio najbolji kod Blazersa.

OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke s tog dvoboja.

Los Angeles Clippersi svladali su Golden State Warriorse 130:104, a Zubac je u pobjedi svoje ekipe sudjelovao s devet koševa (šut 2/3, slobodna bacanja 5/6) i tri skoka za 16 minuta igre.

OVDJE pogledajte kratki sažetak te utakmice.

Iako to nije vidljivo iz njegove statistike, Zubac je odigrao sjajnu utakmicu i dominiuao pod košem protiv niske petorke Warriorsa, uhvatio dva napadačka skoka, dva puta zakucao te razgrtao protivničke igrače pod košem.

Clipperse je do pobjede vodio Kawhi Leonard s 28 koševa.

Warriors Andrew Wiggins goes in for this shot under duress from Clippers defender Paul George as the Los Angeles Clippers defeat the Golden State Warriors 130-104 on Thursday, March 11, 2021 at the Staples Center in Los Angeles, California photo: Austin Sosa/BNS pic.twitter.com/Ku6gQs8nHf

— Black News Service (@BlackNewsServi1) March 12, 2021