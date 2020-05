DRAMA NAŠEG PROSLAVLJENOG KOŠARKAŠA: Supruga mu se zarazila COVIDOM-19: ‘Bio mi je to jedan od najtežih trenutaka u životu’

‘Prošli mjesec je bio jedan od najtežih trenutaka u mom životu’

Hrvatski košarkaški trener Žan Tabak, čija je supruga u Madridu bila tri tjedna u bolnici zbog koronavirusa, poručio je u petak kako nije vrijeme za razmišljanje o sportu jer se odvija borba na život i smrt.

‘Vratio sam se u Španjolsku i pronašao suprugu sa simptomima koronavirusa’

“Prošli mjesec je bio jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Vratio sam se 14.ožujka iz Poljske, zemlje koja je među prvima reagirala na izbijanje koronavirusa i među prvima otkazala sve događaje i zatvorila granice. Vratio sam se u Španjolsku i pronašao suprugu sa simptomima koronavirusa. Završila je u bolnici i provela ondje tri tjedna. Srećom odande se vratila doma pa je to unijelo veliku radost u našu obitelj“, ispričao je Tabak za španjolsku Radio Marcu.

Španjolska ima preko 215.000 inficiranih koronavirusom, čime je zemlja s najviše oboljelih u Europi. U Madridu, koje je žarište virusa, Tabak i obitelj imaju kuću jer je on ranije bio pomoćni trener Real Madrida. U predgrađu sa suprugom Goranom ima privatnu košarkašku akademiju.Španjolsko prvenstvo je zaustavljeno 14. ožujka a zasad je nepoznato hoće li se nastaviti.

‘Nisam ekspert, nisam liječnik, to nije moje zanimanje’

“Nisam ekspert, nisam liječnik, to nije moje zanimanje. Slušam redovito što kažu eksperti pa im vjerujem. Ne mogu govoriti objektivno jer je ova situacija utjecala na mene iz prve ruke. Tijekom tri tjedna sam obavljao poziv za pozivom liječničkoj ekipi u bolnici Zarzuela blizu moje kuće očekujući što će mi reći, je li mi supruga živa ili nije“, rekao je Tabak.

„Koristim ovu priliku kako bih zahvalio čitavom medicinskom osoblju koje je pomoglo mojoj supruzi i svim zdravstvenim radnicima u Španjolskoj koji se iz dana u dan bore s virusom. Kada se sve to skupi, jako emotivno to proživljavam, pa nisam adekvatan za govoriti o tome“, dodao je.

U Španjolskoj su sva natjecanja zaustavljena a 47 milijuna stanovnika se nalazi mjesec i pol dana zatvoreno u stanovima. Vlada je dopustila sportašima početak individualnih treninga idući tjedan.

“Meni nije normalno da se govori o sportu u ovim trenucima. Ja živim sport, od 14 godine sam u ovom sportu a sada imam 50 godina, košarka je moj život, sve mi je dala, ali potrebno je malo bolje promisliti. Na prvom mjestu su životi, prednost moraju ima bitnije stvari. Kasnije ćemo razmišljati o sportu, kulturi, koncertima…Sada je riječ o životu ili smrti“, istaknuo je Tabak. U Španjolskoj je preminilo 25.540 osoba.

‘Imao sam već ranije ovakvo iskustvo tijekom rata u svojoj zemlji Hrvatskoj’

Tabak je proteklih šest mjeseci bio trener poljske Zielona Gore s kojom je osvojio tamošnje prvenstvo jer je sezona prekinuta.

“Imao sam već ranije ovakvo iskustvo tijekom rata u svojoj zemlji (Hrvatskoj) kada je bila prisutna mješavina izvanrednog stanja i sporta. U prvom trenutku kada je zaustavljeno poljsko prvenstvo nije se znalo hoće li se ili neće više igrati. Niti u ligi VTB u kojoj se također natječemo nije se znalo hoće li se više igrati. Nije se znalo hoće li biti definitivno prekinuto niti tko će biti prvak. Kada su nam priopćili da smo prvaci jer se liga više neće igrati, ja sam osobno bio tužan“, ispričao je.

“Meni su sport i košarka dali sve u životu pa volim da se stvari odvijaju na sportski, korektan način. U košarci se mora igrati doigravanje kako bi se vidjelo tko je doista najbolji. Inače, nisam veliki zagovornik final foura ili eliminacijskih utakmica, premda se one možda sviđaju publici, jer one znače da je jedan dan jedna ekipa bolja a drugi dan može biti bola druga ekipa. No s druge strane mi smo čitavo vrijeme dominirali natjecanjem u Poljskoj unatoč tome što nismo počeki kao favoriti. Bili smo najbolji u napadu, asistencijama…“, dodao je.

Tabak je 1990-ih godina igrao na poziciji centra za Hrvatsku te NBA klubove Houston Rockets, Toronto Raptors, Boston Celtics i Indiana Pacerse pa je upitan o Michaelu Jordanu, bivšem igraču Chicago Bullsa o kojem je objavljen autobiografski dokumentarni film.

‘Michael je jedan i jedinstven. Igrao sam protiv dvojice igrača koja su obilježila NBA košarku’

“Michael je jedan i jedinstven. Igrao sam protiv dvojice igrača koja su obilježila NBA košarku. Jedan je Jordan, kojega je nepravedno uspoređivati sa sadašnjim igračima jer su to različite epohe. Nekoga tko je igrao prije 15 ili 20 godina ne može se uspoređivati. Bio je igrač koji je dominirao igrom u svakom aspektu, fanatični radnik i pobjednik. Radio je što je potrebno da pobijedi. Gurao je sve oko sebe da rade što je potrebo da se pobijedi. Ima puno dobrih igrača ali oni su dobri kao takvi, no malo je onih koji tako utječu na suigrače oko sebe. Drugi takav igrač je Hakeem Olajuwon iz Houstona“, rekao je..

„Kada si igrač kao da si u brzom vlaku koji ide 300 na sat, unutra si sa svojim suigračima, i ne primjećuješ ništa što se događa vani. Sve prolazi brzo, iz emocije u emociju. Sada kada imam 50 godina mogu gledati na neke stvari iz svoje karijere. To je bila epoha kada sam bio u NBA i sve vidio na licu mjesta, isto kao Toni Kukoč koji je bio u toj momčadi, i ja sam znao za puno stvari koje su se događale. No ovo je dokumentarac tipa „Hollywood“, ne čini mi se da objektivno prikazuje stvari i ono što se doista događalo. Prikazuje stvari samo iz jednog kuta. Nema drugog kuta u priči“, zaključio je Tabak.