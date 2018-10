ZAKUCAVANJE HEZONJE U TOP 10 AKCIJA NBA LIGE: Super Mario iskalio bijes na obruču Washingtona

U NBA ligi i dalje se igraju predsezonske utakmice

Sedam je utakmica u noći na utorak odigrano u predsezonskim nadmetanjima najjačih košarkaških kolektiva svijeta, a do pobjeda u njima stigle su i neke momčadi s hrvatskim igračima.

Indiana Pacersi svladali su Cleveland Cavalierse 111-102 u utakmici koju su kontrolirali od prve do posljednje četvrtine, ali u kojoj nije zabljesnuo Bojan Bogdanović. Vođa hrvatske košarkaške reprezentacije odigrao je 26 minuta uz muku u napadu čemu u prilog govori 0-5 za tri poena i 3-9 ukupno za tek šest koševa i dva skoka. Mala je s druge strane bila minutaža Ante Žižića, međutim i puno bolje iskorištena. Bez promašaja iz igre u osam odigranih minuta hrvatski centar je postigao šest poena, uhvatio tri lopte pod obručima i imao jednu asistenciju.

Hezonja 10 poena

Aktualni prvaci Golden State Warriorsi upisali su poraz od Phoenix Sunsa 109-117 unatoč raspoloženom Stephenu Curryju koji je za 23 minute zabio jednako toliko koševa. Dragan Bender za Sunse je odigrao tek osam minuta, promašio sva tri pokušaja iz igre te večer okončao s dva skoka i asistencijom.

Atraktivan je bio, pak, Mario Hezonja no malo je to značilo New York Knicksima koji su izgubili ogled protiv Washington Wizardsa. U konačnih 98-110 Hezonja je ugradio deset poena, četiri uhvaćene lopte, po jednu asistenciju, osvojenu loptu i blokadu, ali i ovo zakucavanje koje je ušlo u Top 10 akcija večeri.

#NBA | #Knicks Corrida al contraataque con finalización de Hezonja con el martillo 😡💪🏼 pic.twitter.com/3CLtlPIYJv — Solo Basquetbol (@SoloBasketUY) October 9, 2018

Odigrao je 20 minuta uz loših 0-4 za tricu i ne baš sjajnih 3-9 iz igre.

NBA liga, predsezona, rezultati:

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 110-104

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 102-111

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 108-110 (produžetak)

Miami Heat – Orlando Magic 90-89

New York Knicks – Washington Wizards 98-110

Sacramento Kings – Maccabi Haifa 132-100

Golden State Warriors – Phoenix Suns 109-117