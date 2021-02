Najzaslužniji za treću uzastopnu pobjedu Zadra u ABA ligi bili su Dominik Mavra sa 20 i Justin Carter sa 17 koševa, dok je Rashawn Thomas ubacio 24 poena za Partizan

Košarkaši Zadra u susretu su 19. kola regionalne ABA lige kao domaćini svladali Partizan sa 96:94 nakon produžetka.

Zadrani su kontrolirali rezultat gotovo čitavim tijekom susreta, no gosti iz Beograda su držali priključak odličnim šutom za tricu. Mogao je Zadar do pobjede i bez dodatnih pet minuta jer je Palokaj položio za 83:80 20 sekundi prije isteka vremena. Partizan je u posljednjem napadu morao pogoditi tricu za produžetak, pet sekundi prije kraja Trifunović je promašio, ali je Perkins skočio u napadu i vratio loptu do Jaramaza čiji je šut za tricu sekundu prije kraja bio precizan.

Drama u produžecima

U dodatnih pet minuta Zadar je bio stalno u prednosti, na ulasku u posljednju minutu stigao do vodstva 96:90, no ponovno nije uspio mirno okončati susret. Vuković je dvije sekunde prije kraja kod 96:93 imao dva slobodna bacanja te je trebao pogoditi jedno za sigurnu pobjedu. No, promašio je oba, a zatim je Palokaj nepotrebno napravio prekršaj na Dangubiću i ponudio tračak nade Partizanu da pogođenim prvim slobodnim bacanjem, namjernim promašajem nakon drugog i skokom u napadu te poentiranjem izbori novi produžetak. Dangubić je pogodio prvo bacanje, promašio drugo i dokopao se lopte, no njegov šut za drugi produžetak blokirao je Vuković.

Najzaslužniji za treću uzastopnu pobjedu Zadra u ABA ligi bili su Dominik Mavra sa 20 i Justin Carter sa 17 koševa, dok je Rashawn Thomas ubacio 24 poena za Partizan.

Zadar je sada na omjeru pobjeda i poraza 6-9, dok je Partizan na 7-11.