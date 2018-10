BIG BABY DAVIS POSLAO VIDEO PORUKU TONARDU: ‘Klub vam je sra**; a trener igrače tretira kao gov**’

Glen Davis ipak neće igrati za Zadar, a i iz kluba su objasnili svoju verziju priče.

Unatoč potpisanom ugovoru, vatrenom dočeku u Zadru i pomoznoj najavi njegova dolaska, nekadašnji igrač i NBA prvak s Boston Celticsima, 32-godišnji američki centar Glen Davis, neće zaigrati za momčad Zadra, čiji su članovi uprave Branimir Longin i Željko Žilavec na subotnjoj konferenciji za medije rekli kako nisu mogli pristati na Amerikančeve ucjene.

Nakon jednog treninga i dugotrajnih subotnjih pregovora, Davis se ipak nije pojavio u momčadi protiv Cedevite, a već pred početak dvoboja sportski direktor Zadra Branimir Longin najavio je kako od velikog transfera neće biti ništa.

Davis je snimio video u kojem je kazao kako se ispričava svim navijačima u Tornadu jer je došlo do nesporazuma. “Razlog zbog kojeg smo u ovoj situaciji je što Zadar ima puno unutarnjih problema u smislu da im je organizacija sranje. Također, trener ne voli svoje igrače. Urla i vrišti na njih. Ne želim biti u takvom programu gdje me neće platiti, kad znam kakav sam igrač. Još jednom, jako mi je žao, htio sam igrati večeras, ali ljudi u klubu to nisu omogućili. I ljudi, treba vam novi trener jer ovaj tretira igrače kao govna. Nitko ne želi igrati za njega”, kazao je Davis u svojoj video poruci.

‘Ispričavam se navijačima’

“Ispričavam se navijačima koji su došli vidjeti Davisa. To se nažalost neće dogoditi. Problemi su krenuli u petak, kada me zvao da ima probleme – viroza, nervoza, nostalgija za domom. Rekao je i da nije shvatio tu ozbiljnost – dva treninga dnevno, duga putovanja…”, rekao je Longin na posebnoj konferenciji za medije nakon poraza od Cedevite te nastavio:

“Mi smo napravili sve što smo mogli da ostane. Htjeli smo mu dati više novca. Naravno, u okviru budžeta kojeg imamo. Međutim, onda je počeo s drugim zahtjevima – biranjem utakmica, treninga… Nismo mogli pristati na ucjenjivanje.”

‘Možda se tako radi u Americi…’

Direktor kluba Željko Žilavec tvrdi da ništa nije ukazivalo na ovakav razvoj događaja.

“Ne znam kako smo to mogli pretpostaviti, možda se tako radi u Americi… No, ti zahtjevi, dizanje novca u zadnji čas, mi preko toga nismo mogli prijeći. Negdje se mora povući crta. Ova garnitura neće nikome dozvoliti, bez obzira na svoju veličinu, da se igra s imenom KK Zadar”, istaknuo je Žilavec te najavio da će klub angažirati pravnu službu kako bi se zaštitio klupski interes prema potpisanom ugovoru s Davisom.

Ujedno, Zadar će odmah početi raditi na dovođenju pojačanja na centarskoj poziciji.