ZADAR POVEO U SERIJI PROTIV CIBONE: Božić i Žorić briljirali u utakmici

Božić i Žorić odigrali sjajno za svoje momčadi

U prvoj utakmici polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske u košarci Zadar je u subotu na domaćem terenu protiv Cibone slavio sa 89-78 (42-51), te je poveo sa 1-0 u pobjedama, a igra se na dvije pobjede.

Zadar vodio, gosti napravili seriju

Zadar je vodio do polovine prve četvrtine, a onda su gosti u pet minuta napravili seriju 17-8 i vodstvo su održali do poluvremena, na koje su otišli sa prednošču 51-42. Briljirao je centar Cibone Luka Žorić, koji je do poluvremena ubacio 21 koš.

I u posljednju četvrtinu Cibona je ušla sa vodstvom, ali sa minimalnim (64-63). Cibosi su držali priključak sa Zadrom do šest minuta prije kraja, onda su pali i Zadar je stigao do uvjerljive pobjede.

Luka Božić ubacio 25 uz 14 skokova

Kod Zadra najbolji su bili Luka Božić sa 25 koševa i 14 skokova te Ive Ivanov sa 14 poena i 10 skokova. Luka Žorić sa 31 košem predvodio je Cibonu, Ivan Novačić dodao je 12, a Marko Tomas 10 poena.

U utorak, 15. svibnja, igra se druga utakmica u KC Dražen Petrović u Zagrebu, a majstorica, ako bude potrebno, bit će u Zadru.

U nedjelju prvu utakmicu polufinala doigravanja igraju Cedevita i Split (18 sati).