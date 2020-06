Momčad bosanskohercegovačkog košarkaškog kluba mogla bi postati jača za nekadašnju NBA zvijezdu Brandona Jenningsa.

Kako je na svom Twitteru izvijestio poznati novinar Chris Harper, klub iz Aleksandrovca vrlo je blizu iznenđujućeg transfera.

Igokea is very close to make the suprise transfer of Brandon Jennings. @BCIgokea #abaliga @ABA_League #nba #Igokea #euroleague #7dayseurocup

