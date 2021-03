Gonzaga Bulldogs na Final Fouru, sudac se srušio za vrijeme utakmice

Mladi košarkaši sveučilišne NCAA momčadi Gonzaga Bulldogs u noći sa utorka na srijedu po hrvatskom vremenu, na Lucas Oil stadionu u Indianapolisu pred nekoliko tisuća navijača na turniru Elite 8 (elitnih osam) drugog dana njegovog trajanja, pomeli su momčad USC-a iz Kalifornije 85:66 i tako ostvarili svoju 30 uzastopnu pobjedu.

The Gonzaga Bulldogs are headed to the Final Four! They are now 30-0 🤯 Gonzaga (-9) ✅ 💵 Drop a ♥️ if you cashed with us! pic.twitter.com/qVDHqr8xID — Pickswise (@Pickswise) March 31, 2021

❤️💙 The other half of my NATIONAL CHAMPIONSHIP Prediction is in the Final Four!! The Gonzaga Bulldogs are moving on, keeping my original bracket choices rollin’! Let’s GOOOOOO!!!! (Disclaimer: This audio & video belongs to CBS, NCAA, & its partners) pic.twitter.com/Sok7jYZH6h — DT Sports Media (@CallDT) March 31, 2021

March Madness

Završnica NCAA-ja odnosno sveučilišnog prvenstva još se zove March Madness i izuzetno je popularno u SAD-u. Gonzaga Bulldogs najdominantnija je sveučilišna košarkaška momčad ove sezone i trenutno imaju rekordni niz od 27 uzastopnih pobjeda s najmanje 10 poena razlike, što je najdulji niz u posljednjih 60 godina, javlja SportsCenter.

Gonzaga is headed to the men's Final Four! 🔥 Their 27 straight double-digit wins is the longest such streak by any team in last 60 years. (via Elias) #NCAATournament pic.twitter.com/9PZlA5CSu1 — SportsCenter (@SportsCenter) March 31, 2021

March Madness 2021: Gonzaga Bulldogs Continue Record Breaking Run With Win Over USC Trojans – https://t.co/WBSQNUiLVn — EssentiallySports (@sports_ess) March 31, 2021

Stoga, američka javnost se s pravom pita, može li itko zaustaviti te dečke?

TwitterMoments: NCAA Men’s March Madness: No. 1 Gonzaga Bulldogs and No. 11 UCLA Bruins advance to the Final Four on Day 2 of the Elite Eight. https://t.co/Hwoht9d3gC — dreamgirls 🌎 (@dreamgirls) March 31, 2021

Gonzaga napravila novi šou u NCAA ligi

Po 30. po redu ove sezone, Gonzaga je na to pitanje odgovorila s glasnim ne. Bulldogs su krenuli napraviti šou protiv USC-a i napravili su ga, ukrcavši se na vlak za Final Four protiv momčadi iz Južne Kalifornije koja nije bila ni blizu spremna za ono na što je naletila”, stoji u tekstu uglednog američkog Yahoo Sportsa.

Gonzaga has shot to make a certain kind of history

It is unlikely, even if they finish this remarkable run by cutting down another set of nets next Monday, that the Gonzaga Bulldogs will find themselves in the conversation debating the best college bas… https://t.co/o7HtlWJDKa — seekandfind2 (@seekandfind23) March 31, 2021

Drew Timme imao je 23 poena i pet skokova.

Drew Timme hitting USC with the Jordan Shrug less than 10 minutes into the game LMAO pic.twitter.com/yD5blCglcj — Fundamentally Sound (@FundamentallySD) March 30, 2021

The Man.

The Stache.

The Texan.

The Most Outstanding Player of the West Region. Drew Timme. pic.twitter.com/JF3XEkimnm — Gonzaga Basketball (@ZagMBB) March 31, 2021

Neporaženi Bulldogs sa skorom 30-0

”Ovo je stvarno, stvarno velika stvar”, kazao je trener Mark Few o povratku svog sveučilišnog programa na Final Four nakon četverogodišnje stanke.

Najbolje postavljeni i najbolje rangirani Bulldogs (30-0) bit će treća momčad koja će donijeti neporaženi skor na Final Four otkako se liga proširila na 64 momčadi 1985. Posljednja momčad koja je ostala bez poraza do Final Foura bila je Indiana 1976. godine. U subotu u nacionalnom polufinalu, Zagsi će se sučeliti s 11. nositeljem UCLA, koji je u kasnijoj utakmici Elite Eight pobijedio Michigan 51:49.

Jalen Suggs završio je s 18 poena, 10 skokova i osam asistencija. Mlada zvijezda Corey Kispert imala je 18 poena i loš šut iz igre od samo 6 od 19.

Bert Smith se srušio i udario glavom u parket

Inače, na samom početku utakmice dogodilo se nešto što je zaledilo sve prisutne u dvorani, šokiralo. Naime, sudac Bert Smith se ničim izazvan, sam od sebe, srušio se na parket i nakon pružanja medicinske pomoći odnesen je s parketa na nosilima. Situacija je izgledala dramatično, Bert Smith je mirno stajao uz aut liniju iza koša i kad su Trojansi imali napad, nesretni sudac se samo srušio i pritom jako udario glavom od parker. Izgledalo je to prilično ružno, na prvu se mislilo da ne daj Bože nije srčani udar. I komentatori Arena Sporta ostali su neugodno iznenađeni situacijom.

A scary scene in Indy. Official Bert Smith, in his 2nd Elite 8, has just collapsed on the court. Medical personnel on scene bringing out the stretcher. Hope he’s ok 🙏🏽 pic.twitter.com/oggWUIMizJ — Anthony Bellino (@ACBellino) March 30, 2021

Ostao je na parketu ležati oko pet minuta dok se liječnička služba okupila oko njega, a zatim je uspio ustati i prijeći na obližnja nosila koja su dovezena sa svom potrebnom opremom, pa i onom za reanimaciju. Bio je upozoren i sjedio je prekriženih ruku dok su ga iznosili s terena.

U izjavi je glasnogovornik NCAA David Worlock rekao da je Smith stabilan i da neće biti prevezen u bolnicu. Worlock je također rekao da je Smith bio u kontaktu sa svojom obitelji.

70. utakmica koju je Smith sudio ove sezone

Worlocova izjava nije izričito navela prirodu Smithovog “medicinskog problema”, premda je analitičar pravila CBS Sportsa Gene Steratore u emisiji TBS rekao da Smith osjeća vrtoglavicu, što je i dovelo do njegovog rušenja. Rekao je da su Smitha tretirali treneri u svlačionica.

Referee Bert Smith just collapsed during Gonzaga vs. USC game. 🙏pic.twitter.com/CYE1uzBcya — . (@_CoronaLime_) March 30, 2021

Smith je sudio svoju drugu Elite Eight utakmicu. Zamijenio ga je njegov zamjenik Tony Henderson koji je bio za zapisničarskim stolom. Uz to, Tony Chiazza – službenik u pripravnosti za utakmicu UCLA-Michigan kasnije u utorak – također je bio u pripravnosti za ostatak utakmice USC-Gonzaga, izjavio je Worlock.

Bila je ovo 70. utakmica koju je Smith sudio ove sezone, prema kenpom.com. Sudjelovao je na više konferencija za suce.

UCLA također na Final Fouru

Daleko uzbudljivija i neizvijesnija bila je utakmica UCLA – Michigan u kojoj je momčad sveučilišta iz Los Angelesa slavila s 51:49. Michigan je u završnim sekundama imao dva pokušaja za tricu koja bi im donijela pobjedu, ali su Mike Smith i Franz Wagner bili neprecizni.

Bek Bruinsa Johnny Juzang je s 28 koševa bio uvjerljivo najbolji igrač utakmice, a za najtrofejniju momčad u povijesti sveučilišnih prvenstava (11 naslova) ovo je ukupno 19. plasman na Final Four, a prvi nakon 13 godina…

NCAA Final Four je na rasporedu od 3. do 5. travnja u Indianapolisu, a u polufinalnim utakmicama će se sastati Baylor – Houston te Gonzaga – UCLA.

Završnica turnira košarkašica bit će odigrana u Alamodomeu u San Antoniju od 2. do 4. travnja, a polufinalne parove čine South Carolina – Stanford i Arizona – UConn.