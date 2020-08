Košarkaši Dallas Mavericksa u nedjelju su navečer po hrvatskom vremenu u Lake Buena Visti u Orlandu izjednačili u seriji protiv TOP contendera LA Clippersa na 2:2 pobjedom 135:133 u produžetku, zahvaljujući još jednoj maestralnoj predstavi čudesnog Luke Dončića.

Slovenski košarkaš, osim što je odigrao utakmicu u kojoj je ostvario učinak od 46 poena, 17 skokova, 13 asistencija, zabio je i pobjedničku step back tricu, u svom stilu, i to nakon što je izvozao i oslobodio se svog čuvara. I sami možete vidjeti kako je to izgledalo…

