Jayson Tatum upisao se u NBA povijest

Fantastični Celticov krilni centar Jayson Tatum noćas je po hrvatskom vremenu ušao u ekskluzivno društvo onih koji su u NBA ligi u jednoj utakmici postigli nevjerojatnih 60 poena, još od toga četiri slobodna bacanja u zadnjih 12 sekundi za pobjedu Celticsa nad San Antonio Spursima 143:140 u Bostonu i to nakon što su uspjeli nadoknaditi zaostatak od čak 32 koša iz druge četvrtine. OVDJE pogledajte čudesnu Tatumovu individualnu predstavu.

And we came back from trailing with 32pts to win the game in OT while Jason Tatum scored a career high 60pts ☘️☘️☘️☘️.. Goodnight!!!! https://t.co/dbZtzNDI2P — The Resistance (@DJNephewKay) May 1, 2021

POTEZ KOJI JE ZAUVIJEK PROMIJENIO NBA LIGU: Rijetki znaju da je Jordan skoro napustio Bullse i zaigrao za žestoke rivale

Izjednačio Brdov rekord

Akhi Jason Tatum mou sééleu mi🙌🏿 https://t.co/0bn5ZdFk4A — ↁเє៣ร (@Diems_) May 1, 2021

Najveći zaostatak Celticsi su imali u 18 minuti utakmice, ali su se vratili do sredine zadnje četvrtine. Boston je prvi put na utakmici došao u vodstvo (127:126) 38 sekundi prije kraja regularnog dijela nakon Tatumove trice. Tatum, koji je izjednačio rekord Larryja Birda po broju koševa na jednoj utakmici u povijesti Celticsa (12. ožujak 1985.) tada pogađa slobodno bacanje i povećava prednost Bostona na dva koša. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Najbolja predstava u životu za Tatuma

Jayson Tatum imao je veliku noć, najbolju u svojoj karijeri što se tiče postignutih poena, uključujući 21 poen u četvrtoj četvrtini i još 10 u produžetku, kako bi nevjerojatni povratak Bostona zapečatio s dva slobodna bacanja s preostale četiri sekunde do kraja.

“Učinio je točno ono što bi svaki sjajni igrač trebao napraviti”, rekao je Jaylen Brown o Tatumu, koji je dva puta u travnju postavio osobni rekord u poenima.

#SilverSports is loud in Magazine, if Jason Tatum is able to keep his consistency, I tell you dude will be the next Black Mamba, dropping 60pts and leading the team from 44-77 to win 143-140 amazing by the Prince of Boston🍀 Not forgotten Tyrese Haliburting also deserves ROTY pic.twitter.com/cOvtRXJgWx — Anane Figo 🍀💚 (@figo_anane) May 1, 2021

“Bio je učinkovit, vodio nas je, pravovremeno pogađao i to velike koševe. Igra pravu košarku, kakvu igraju veliki dečki. To je ono što trebamo. To će nam trebati i dalje”, istaknuo je Brown, prenosi ESPN.

“Mislim da se najbolji dio nas kao momčadi očito vratio i pobijedio”, izjavio je Tatum, koji je sa 60 poena izjednačilo rekord velikog Larryja Birda u poenima u jednoj utakmici…

10 poena zabio u produžetku

“To upravo pokazuje rast naše momčadi – Jako je lijepo vidjeti kako svi doprinose, kako ne padamo i ne gasimo se kad zaostajemo 30 poena i samo pronalazimo način za pobjedu u utakmici. Ne predajemo se”, istaknuo je Jason Tatum, kojem je u karijeri najbolja predstava bila ona s 53 poena, pružena i viđena protiv Minnesote 9. travnja. Tatum je ovog puta imao 50 poena na kraju osnovnog dijela igre. Produžeci su mu dali priliku da dostigne Birdov rekord postavljen 12. ožujka 1985. protiv Atlante.

60 pts off 54 FG%, 71.4% 3PtFG% & 88FT%. What a display! Don’t need to have watched the game to see Jason Tatum went off! 🔥 — Larry G (@larrygaisie) May 1, 2021

“Bilo je to nešto što nikada ne bih mogao zamisliti u ovoj fazi”, dodao je Tatum.

Drugi ugledni američki sportski medij Yahoo NBA prenosi kako je Tatum postao drugi najmlađi igrač u povijesti NBA-a s utakmicom od 60 koševa, iza Devina Bookera, prema ESPN Stats & Info. Šutirao je 20-od-37 s parketa.

NBA rezultati utakmica protekle noći:

Phoenix Suns – Utah Jazz 121:100

(Dario Šarić je igrao 22:40 minuta za Phoenix, zabio je osam koševa i upisao jedan skok, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu; Bojan Bogdanović je igrao 27:40 minuta za Utah, zabio je 22 koša i upisao četiri skoka i jednu ukradenu loptu)

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 98:108

Brooklyn Nets – Portland Trail Blazers 109:128

LA Lakers – Sacramento Kings 106:110

Boston Celtics – San Antonio Spurs 143:140 (produžeci)

(Luka Šamanić nije igrao za San Antonio)

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 93:122

Memphis Grizzlies – Orlando agic 92 :75

Philadelphie – Atlanta 126 :104