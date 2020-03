ZA DARIJA ŠARIĆA NOĆAŠNJA BRILJANTNA PARTIJA BI MOGLA BITI PREKRETNICA: ‘Netko tko ima ono nešto balkansko u sebi će uspjeti’

‘Ova mu je godina prekretnica. Najbitnije je za njega ono što sad slijedi. Uvijek ti u pamćenju ostane ono zadnje’

Dok nekom ne smrkne, drugom ne svane! Stara je narodna koja se može primjeniti i u noćašnjoj sjajnoj predstavi Darija Šarića, najboljoj u ovoj sezoni. Njegovi Phoenix Sunsi su na svom parketu u Talking Stick Resort Areni pobijedili Portland Trail Blazers Marija Hezonje 127:117 i tako prekinuli crni niz od 4 poraza.

FANTASTIČNA UTAKMICA DARIJA ŠARIĆA: Šišijeva magija bljesnula u Phoenixu; Pogledajte kako je izluđivao Hezonju i društvo

Sunsi bez 9 zdravih igrača

Sunsi su imali, kako to pišu američki mediji, samo 9 zdravih igrača za ovaj dvoboj. Startni centar Deandre Ayton propustio je utakmicu zbog iščašenja gležnja u utorak protiv Toronta. Cameron Johnson bio je virozan, bitni adut Kelly Oubre Jr. ima ozljeđeno desno koljeno, dok je Frank Kaminsky out zbog frakture desne patele.

Šarić je uskočio u petorku umjesto Kelly Oubre Jr.-a i Blazerse, za 38:05 minuta, počastio s 24 poena, 8 skokova, tri ukradene lopte, jednom blokadom i dvije trice. Šut iz igre imao je odličnih 9-13, za tricu je gađao 2-4, slobodna 4-5. Šarić je sad poboljšao svoj prosjek na 9.6 poena, 5.8 i 1.9 asistencija po susretu u ovoj sezoni.

Ove godine istječe mu četverogodišnji ‘rookie ugovor’

Ova utakmica mogla bi mu biti prekretnica. Do kraja sezone Sunsi imaju još 18 susreta. Sa skorom 25-38 što je trenutno dovoljno samo za 13. poziciju na Zapadu, teško da će uhvatiti playoff. Kako Dariju ove godine istječe četverogodišnji rookie ugovor, sad mu je prilika da svojim igrama zaradi svoj prvi, pravi profesionalni ugovor za koji se Dario nada da bi mogao izaći s nekom svotom koja je zadovoljavajuća za njega, da se i on konačno opusti i da odradi tih 4, 5 godina. A ne da stalno misli što će biti…

Od kad se vratio nakon ozljede na parket, Dario igra na višoj razini i ostvaruje bolje brojke. U posljednjih 6 utakmica to se jako dobro vidi, samo protiv LA Clippersa nije zabio dvoznamenkasti broj koševa. U prošloj je Torontu zabio 16, 1. ožujka posrnulim Warriorsima 11 uz 9 skokova, 29. veljače Detroitu 11 poena, te Bogdanovićevim Jazzerima 25. veljače u Salt Lake Cityju 14.

‘U posljednje vrijeme baš se dobro uklopio. I situacija mu ide malo na ruku’

“Gledali smo utakmicu noćas. U posljednje vrijeme baš se dobro uklopio. Iako, moramo biti iskreni i kazati kako i ova situacija mu ide malo na ruku. Ne igraju Ayton, Kelly Oubre Jr… Ne dijeli minutažu sad, nego je bitni adut. Imao je dobar šut protiv Portlanda, imao je dobar šut i u zadnjoj utakmici. On je nakon svog povratka na jednom nivou. Što ono mi kažemo, došao je malo sebi. Ide mu na ruku što ne igra Kelly Oubre Jr. Otvorila mu se minutaža, a Dario to voli. Jer, ulaziti po tri, četiri puta u utakmici po 4, 5 minuta, razbije ti to ritam znate. On nije naučio na to jer čitav život je on taj koji je imao loptu u rukama. Tako je bilo i u Minnesoti. Čim je imao minutažu, ispadalo je uvijek dobro”, kazao nam je Predrag Šarić u subotu ujutro, tata Darija Šarića i bivši košarkaš…

#LBB – Steal: Dario Saric. Saric and the Suns have the Pistons at home. Dario got his first start since injury in their last game out. He played 31 minutes and got up 7 shots. He didn't shoot it great. However, we still see him as a value play this evening. #RisePHX #DFS pic.twitter.com/8NNM8MmnPQ — Fantasy Pipeline NBA 🏀 (@FP__NBA) February 28, 2020

“I was mentally ready to finish the game” – @dariosaric terminó con 24 puntos y 8 rebotes para los Suns. pic.twitter.com/yOofJulyYQ — Los Suns (@lossuns) March 7, 2020

ŠTO SE DOGAĐA S DARIJOM ŠARIĆEM I KAKVA JE SITUACIJA S NJEGOVOM OZLJEDOM? ‘Dođeš ujutro na kavu, priđe ti čovjek, da ruku i kaže to je to’

“Nije uvijek idealno i ne treba nikad tražiti krivca u drugom, ali jednostavno je ovo neki njegov nivo koji smo mi očekivali kad je dolazio tamo, znači on može davati 15, 20 poena po susretu s minutažom od 25 do 30 minuta. Očekivali smo da će mu trener vjerovati jer igra u solidnoj momčadi. Svi smo zadovoljni ovim njegovim posljednjim utakmicama. Teško da će Sunsi izboriti playoff. Neke su utakmice izgubili, nesretno su krenuli u sezonu bez centra Aytona, koji je bio kažnjen s 20 utakmica. Ali, vidi se da momčad i trener Monty Williams imaju i glavu i rep. Nije on onaj tipični američki trener da stalno mijenja, kombinira nešto… On traži i sebe jer je mlad trener. Nije htio da non-stop ista petorka igra 80 utakmica”, objašnjava nam Predrag Šarić.

ŠTO SE DOGAĐA S DARIJEM ŠARIĆEM? ‘Nismo znali da će imati baš takvih problema. Sve je to za njega jedan šok, neke stvari mu nisu jasne’

‘Dario je zadovoljan, osjeća da može’

Majka Veselinka ima običaj da se čuje s Darijom putem Vibera nakon utakmice. Tako je bilo i ovog puta…

“Jutros se čula s njim preko poruka. Govori joj Dario da je bilo dobro. I on je odmah nekako bolje volje, popravila mu se krvna slika, kako se ono kaže. I on je zadovoljan, osjeća da može, kako se ono kaže, ne samo dodavati povratne na šut nego i dva, tri puta lupiti loptu u pod i zabiti. Uzeti loptu u ruke, kreirati, asistirati, braniti… On se tako rodio, rodio se s tom igrom i tako je odlučio, da mora imati loptu. I to smo mi naučili od njegove valjda 15 godine. Negdje ima loptu više, negdje manje… Nekako u tom američkom snu, svaka momčad u NBA ligi ima dva, tri velika individualca gdje se sve po njima organizira. Gdje se sve radi za njih. U Minnesoti je to bio Wiggins, u 76-ersima Simmons i Embiid, sad su u Phoenixu to Devin Booker, Kelly Oubre Jr. i Ayton. Ovaj mali Mirotić je to dobro kazao, pa mi igramo samo za ta dva, tri individualca, dok smo mi tu sporedne uloge. E sad, tko se tu snađe, tko se ne snađe. Netko tko ima, kako se ono kaže, onaj balkanski kurvarluk u sebi, on će tu proći a tko nema, dogodi mu se što mu se dogodi”.

Surova NBA liga

NBA liga je surova. Nema mjesta prevelikim emocijama. Dođeš ujutro na trening i samo ti se kaže da imaš novi klub… Nema tu ljubavi niti odanosti. Samo posao…

“Nije lako u tom svijetu živiti. Da mi je netko rekao da će Wigginsa iz Minnesote poslati u Golden State, kazao bi mu da je lud, da je to nemoguće. Ali eto vidite, to se događa. Pa Anthony Davis i LeBron James promijene klub, a kamoli neće jedan Dario Šarić. Ova mu je godina prekretnica. Najbitnije je za njega ono što sad slijedi. Uvijek ti u pamćenju ostane ono zadnje.

‘Pamti se ono zadnje’

Uvijek je tako u životu, ono zadnje se pamti. Ajde, tko se sjeća kako je Dario igrao u listopadu ili studenom? Ono što je friško, svježe, e to je ono što se gleda. Daj Bože da Dario do kraja regularnog dijela sezone odigra na visokom nivou, uhvatio bi svoj vlak, kreirao bi si bolju poziciju, uvjete i mjesto u momčadi, kao i bolji ugovor. Mirnije spavaš, pred tobom je mirno ljeto, imaš kvalifikacijski olimpijski turnir u Splitu u lipnju mjesecu… Druga je to tema u glavi, računica… Mi ne znamo što se tamo događa, ne znamo koliko je to teško, koliko je njemu teško. Onaj tko igra u NBA ligi, nije tamo bez veze”, govori nam Predrag Šarić, kome smo spomenuli u razgovoru i dotaknuli se i Dragana Bendera, koji se namučio da bi dobio novi desetodnevni ugovor u Warriorsima. Najavio je to i Steve Kerr, trener Golden Statea, nakon što je 4. ožujka Denveru u gostima zabio 14 koševa, a dva dana ranije upravo Phoenixu u gostima – 13.

Dragan Bender is signing a second 10-day contract with Golden State, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 5, 2020

O Benderu, Žižiću i fenomenalnom Jokiću

“Ma to je nemoguće, surovi su u NBA ligi. Dragan Bender je dobar košarkaš. Došao je u NBA ligu malo neiskusan, bez europske reputacije. Došao je i Ante Toni Žižić u ligu s polusezonom. Bio je najbolji igrač ABA lige, pa još pokušava uhvatiti svoj vlak, ritam. To je takav svijet, mora se na te neke stvari naviknuti. Evo primjerice Jokić. Pa da mi je netko kazao da će on ovako senzacionalno igrati prije pet, šest godina kad je igrao u Megi, rekao bi mu da što priča gluposti. A on je postao elitni igrač, All Star košarkaš, čudo jedno, nevjerojatno… To je jedna priča o kojoj mi možemo samo sanjati. Ne znamo mi što se tamo sve događa. Nikome to nije jasno. Ti kad u NBA ligu dođeš, on tebe ne gleda na temelju dvije, tri utakmice, nego da te ima na duži period, na više godina. E sad, ovisi o tebi hoćeš li mu dokazati da možeš”, zaključio je Predrag Šarić.