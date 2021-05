Drugi dio ove skraćene NBA sezone definitivno pripada Washington Wizardsima koji su trenutno na poziciji koja vodi u notorni play-in za mjesto u doigravanju.

Čarobnjaci iz glavnog grada SAD-a upisali su sinoć pobjedu 154:141 u žestokoj utakmici protiv Indiana Pacersa. Kao što možete vidjeti po rezultatu, obrane su uzele slobodnu noć, a iskoristio je to playmaker Wizardsa Russell Westbrook kako bi ostvario povijesne brojke.

Russell Westbrook becomes the only player in NBA history to record multiple triple-doubles with 20+ REB and 20+ AST. Wilt Chamberlain is the only other player to have 1 such game. pic.twitter.com/8l31uFBJyh

— NBA History (@NBAHistory) May 4, 2021