Košarkaši Washington Wizardsa svladali su na svom parketu Indiana Pacerse s uvjerljivih 142-115 i tako se izborili za mjesto osmog nositelja u ždrijebu NBA doigravanja u Istočnoj konferenciji, koje u prvom krugu donosi dvoboj s Philadelphia 76ersima koji su u osnovnom dijelu sezone imali najbolji učinak na Istoku.

Rezultatska neizvjesnost je trajala samo u prvoj četvrtini. Već u prvoj polovici druge četvrtine Wizardsi su došli do dvoznamenkaste prednosti i povećavali je do najvećih +37.

Bradley Beal je s 25 koševa bio najbolji strijelac Washingtona, po 18 su ubacili Rui Hachimura i Russell Westbrook, koji je uz to imao i 15 asistencija te osam skokova. Daniel Gafford je spojio 15 poena i 13 skokova.

Westbrook has recorded a triple-double in all 3 games against the Pacers this season, bringing his career total vs. IND to 10 – the most he’s had against any opponent on his record run of 184.

