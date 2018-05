WARRIORSI I ROCKETSI NA KORAK DO KONFERENCIJSKOG FINALA: Najbolje momčadi Zapada očitale lekciju suparnicima

Houstonu i Golden Stateu nedostaje još po pobjeda za međusobni sraz u finalu Zapada

Na korak do plasmana u finale Zapadne konferencije stigle su dvije omjerom najbolje momčadi tog dijela NBA lige u osnovnom dijelu sezone. Branitelji naslova Golden State Warriors uzeli su četvrtu utakmicu igranu kod New Orleans Pelicansa, poveli 3-1 u seriji na četiri pobjede, baš kao i Houston Rocketsi koji su do trećeg boda stigli na gostovanju kod Utah Jazza.

Moćna petorka prvaka

Aktualni prvaci niti u jednom trenutku utakmice nisu bili u rezultatskom minusu kod Pelicansa u ogledu u kojem su već u prvoj četvrtini – nakon što su na parket poslali moćnu petorku Steph Curry (23 koša), Klay Thompson (13 poena, sedam uhvaćenih lopti), Kevin Durant (38 poena, osam skokova, devet asistencija), Draymond Green (osam koševa, po devet skokova i asistencija, četiri osvojene lopte) i Andre Iguodala (šest poena i asistencija, sedam skokova) – imali prednost veću od petnaest poena. Susret su definitivno prelomili u trećem periodu igre ponovno se odvojivši na nedostižnu prednost nakon što je domaćin nakratko priprijetio. Ogled je okončan rezultatom 118-92.





Anthony Davis (26 poena, 12 uhvaćenih lopti) i E’Twaun Moore (20 koševa) bili su najbolji u redovima poražene momčadi.

Paul i Capella odradili posao

Niti Rocketsi svojim domaćinima nisu dozvolili rezultatsku prednost niti u jednom trenutku utakmice koja je završila rezultatom 100-87 u njihovu korist.

Chris Paul je na svoj 33. rođendan ubacio 27 poena, imao dvanaest skokova i šest asistencija kojima je predvodio momčad do slavlja, James Harden dodao 24 poena, a odličan, posebice u obrani, bio je i Clint Capela s 12 ubačenih koševa, petnaest uhvaćenih lopti i šest blokada. S 25 poena i devet skokova bolji od ostalih kod Jazza bio je Donovan Mitchell.

NBA doigravanje, polufinale Zapadne konferencije:

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 92-118

(Golden State vodi 3-1 u seriji)

Utah Jazz – Houston Rockets 87-100

(Houston vodi 3-1 u seriji)