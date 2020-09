WADE PROZVAO PIERCEA I OPASNO MU SPUSTIO: Oni imaju povijest; ‘Znaš gdje živim’

Senzacionalni košarkaši Miami Heata noćas su po hrvatskom vremenu u Orlandu, u šestoj utakmici finala Istoka u fenomenalnoj utakmici pobijedili Boston 125:113 i s 4:2 u pobjedama plasirali se u finale NBA lige gdje će igrati protiv Los Angeles Lakersa LeBrona Jamesa. Prva utakmica finalne serije igrat će se u noći sa srijede na četvrtak. Više o tome pročitajte – OVDJE.

Dwyane Wade goes after Paul Pierce after Miami Heat beat Boston Celtics: ‘You know where I live’ https://t.co/yUJqWtdewR

— Heat Nation (@HeatNationCom) September 28, 2020