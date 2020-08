VRATIO SE NBA I ODMAH LUDNICA: Šarić solidan, Hezonja skroman. Popovich odbio kleknuti, a svi pričaju o incidentu s Giannisom

Košarkaši Phoenix Sunsa u svojoj su prvoj utakmici u nastavku NBA sezoneu u “balonu” u Orlandu svladali Washington Wizardse sa 125-112, a hrvatski reprezentativac Dario Šarić u taj je uspjeh ugradio 16 koševa (šut za dva 2-3, trica 2-3, slobodna bacanja 6-6), šest skokova, tri asistencije i jednu osvojenu loptu za 27:14 minuta provedenih na parketu.

Phoenix je do pobjede kojoj zadržava izglede za doigravanje stigao uz odličnu igru svog udarnog dvojca, Devin Booker ubacio je 27 poena, a DeAndre Ayton je dodao 24 ubačaja uz 12 skokova. Kod Wizardsa, jedine momčadi iz Istočne konferencije koja je dobila priliku zaigrati u Orlandu, a da se ne nalazi među prvih osam sastava na ljestvici, bolji od ostalih bili su Rui Hachimura sa 21 i Jerome Robinson sa 20 pogodaka.

Phoenix je i dalje 13. na Zapadu s omjerom 27-39 te zaostaje pet utakmica za osmim Memphis Grizzliesima, koji drže posljednje mjesto koje vodi u doigravanje, dok je Washington sa 24-41 i dalje deveti na Istoku sa šest utakmica zaostatka za osmim Brooklyn Netsima (30-35).

Portland Trail Blazersi ostvarili su iznimno važnu 140-135 pobjedu nakon produžetka protiv Memphis Grizzliesa u borbi za doigravanje, a solidnu minutažu dobio je i Mario Hezonja. On je za 23:25 minuta provedenih na terenu postigao osam koševa (šut za dva 1-3, trica 1-2, slobodna bacanja 3-4) uz četiri skoka, dvije asistencije i tri osvojene lopte. Ipak, u ključnim trenucima susreta Hezonja je ostao na klupi, a priliku je dobio iskusni Carmelo Anthony koji je u posljednje dvije minute četvrte četvrtine pogodio dvije trice, no ne i onu koja bi riješila susret 10-ak sekundi prije kraja kod rezultata 124-124. Uslijedio je protunapad Grizzliesa u kojem se njihov odlični “rookie” Ja Morant poskliznuo prilikom pokušaja prodora pod obruč pa se otišlo u dodatnih pet minuta u kojima su stvar u svoje ruke preuzeli Damian Lillard i CJ MCCollum. Lilliard je šest od svojih 29 koševa ubacio u produžetku, dok je McCollum ubacio pet od svojih 33 u tom vremenu. Kod Grizzliesa najefikasniji je bio Jaren Jackson sa 33 poena, dok je “tragičar” Morant dodao 22 uz 11 skokova.

Deveti Portland je sada na omjeru 30-37, dvije i pol utakmice iza osmog Memphisa.

Luka Šamanić nije ulazio u igru za San Antonio Spurse koji su sa 129-120 nadigrali Sacramento Kingse. Kod pobjednika odlični su bili DeMar DeRozan sa 27 pogodaka i 10 asistencija te Dwerrick White sa 26 ubačaja, dok su Kingse predvodili De’Aaron Fox sa 39 i Bogdan Bogdanović sa 24 pogotka.

Zanimljiva se stvar dogodila prije utakmice kada je veliki trener Spursa, 71-godišnji Gregg Popovich zajedno sa svojom pomoćnicom Becky Hammond ostao stajati tijekom intoniranja američke himne iako su svi igrači kleknuli u znak podrške pokretu “Crni životi vrijede”. I Popovich i Hammond nosili su majicu s natpisom “Crni životi vrijede” na prsima, no nisu se pridružili svojim igračima kao što su to učinili svi ostali treneri dosada u nastavku sezone. Jedini igrač koji nije klečao tijekom intoniranja himne na svim dosadašnjim utakmicama u Orlandu je igrač Magica Jonathan Isaac koji je ostao stajati pije dvoboja s Brooklyn Netsima ranije u petak.

U susretu dviju momčadi s vrha Istočne konferencije vodeći Milwaukee Bucksi svladali su Boston Celticse sa 119-112, a utakmicu je obilježila kontroverzna sudačka odluka minutu i pol prije kraja. Tada je kod rezultata 107-107 Giannis Antetokounmpo krenuo u prodor, na putu prema obruču postavio mu se Marcus Smart te je prvotna sudačka presuda bila kako je Antetokounmpo napravio prekršaj u napadu. To bi mu bila šesta osobna pogreška te bi najbolji igrač Bucksa morao preseliti na klupu, ali uslijedilo je pregledavanje snimke nakon čega je odluka promijenjena, presuđeno je kako se Smart pomicao prema Antetokounmpu pa je osobna dosuđena njemu, a usto je i priznat koš grčkog košarkaša koji je potom još i pogodio dodatno slobodno bacanje za 110-107. Antetokounmpo je dvoboj okončao sa 36 koševa i 15 skokova, od čega je zabio šest poena i uhvvatio dvije lopte nakon “incidenta” sa Smartom, dok je Khris Middleton dodao 18 pogodaka za Buckse koji su igrali bez Erica Bledsoea. Kod Celticsa najefikasniji su bili Smart sa 23 i Jaylen Brown sa 22 ubačaja.

smart was set before giannis took off btw. Maybe you should watch it too✌🏻 pic.twitter.com/jb17mdya2w

— Ashton (@Ashtonf716) August 1, 2020