VRATILA SE BOSANSKA ZVIJER NA MAESTRALAN NAČIN, ALI UMALO SE ‘POTUKLA’: James Harden pokazao da je spreman za nastavak sezone

NBA karavana u Orlandu se nastavlja pripremati za nastavak sezone. Nedjeljni program donio je ukupno pet NBA utakmica, a noćas po hrvatskom vremenu odigrano je njih 3. Jučer su Phoenix Sunsi Darija Šarića poraženi od Bostona sa 103:117, a sjajni Šibenčanin je za Sunse postigao 12 koševa uz osam skokova i dvije asistencije.

Ugledni NBA Yahoo javlja kako je Dario Šarić protiv Bostona zadobio ozljedu gležnja, nakon što je nezgodno stao na stopalo Franka Kaminskog u prvom dijelu, i nije se vraćao u igru.

Nema detalja o njegovoj ozljedi, ali napustio je utakmicu po vlastitoj procjeni, pa se još čekaju informacije. No, nadamo se kako nije ništa ozbiljno.

Hrvatski reprezentativac je pogodio iz igre 5/8 te zabio dvije trice iz četiri pokušaja, a taj učinak je ostvario u 17:02 minute koje je proveo na parketu igrajući samo u prvom poluvremenu. Ohlahoma City Thunder bilja je bolja od Philadelphije 102:97. Izvjestili smo jučer o tome… Što se sve događalo u utakmici pogledajte – OVDJE.

Nešto ranije jutros pisali smo o tome kako je Luka Dončić odigrao fantastično i bio nadomak triple – double učinka, ali njegovi Dallas Mavericksi su izgubili od Indiana Pacersa. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Toronto Raptorsi su pobijedili Blazerse 110:104. McCollum je predvodio pobjednike u koševima s 21 poenom i 2 skoka, Ibaka je zabio 19 uz 6 skokova, te Siakam 18 poena, uz 6 skokova i jedno dodavanje. Loša vijest za prvake Raptorse je ozljeda koljena Fred VanVleeta u ranoj fazi utakmice.

S te utakmice posebno vrijedi izdvojiti i učinak BiH igrača Jusufa Nurkića koji je odigrao drugu utakmicu od teškog loma noge iz ožujka 2019. Bosanska Zvijer startala je na poziciji krilnog centra u paru s Hassanom Whitesideom, a odigrala je briljantnu partiju sa 17 poena, 13 skokova, pet asista i po dvije ukradene lopte te blokade.

Nurkić nije najbolje šutirao na utakmici, samo 4-13 iz igre, ali treba istaknuti kako je igrao vrlo agresivno i pokazao da je fizički na 100%, što je velika stvar nakon takvog loma noge. Bit će od velike pomoći Blazersima u nastavku sezone… Također, Nurkić i Ibaka su se prilikom jednog duela zakačili…

