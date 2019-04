[FOTO] VIRGINIA I TEXAS TECH U VELIKOM FINALU: Svašta se događalo na Final Fouru

Ludnica u NCAA košarci

Košarkaši sveučilišta Virginia i Texas Tech borit će se za ovogodišnji naslov NCAA prvaka, nakon što su u polufinalnim utakmicama odigranim u Minneapolisu igrači Virginije svladali Auburn sa 63-62, a momčad iz Texasa nadigrala Michigan State sa 61-51.

Dramatično protiv Auburna

Virginia je do prvog finala stigla na dramatičan način pobijedivši Auburn (63-62), a junak u velikom preokretu bio je Kyle Guy koji na 0.6 sekundi prije kraja utakmice pogodio sva tri slobodna bacanja pri vodstvu Auburna 62-60. Guy je prethodno, devet sekundi prije kraja, pogodio tricu kojom je smanjio zaostatak svoje momčadi na 61-60.

Virginia je 5:24 minuta prije kraja vodila 57-47, ali sve do Guyove trice devet sekundi prije kraja ostala bez ubačaja u Auburnovoj seriji 14-0. No, u šokantnoj završnici je momčad trenera Tonyja Bennetta ipak stigla do svog prvog finala. Prije samo godinu dana Virgina je postala poznata po neslavnom rekordu, jer su bili prva momčad koja je kao prvorangirana u svojoj diviziji poražena u prvom krugu NCAA turnira od najlošije raniranog sveučilišta, a tada je to bio UMBC.

Doughty tragičar

Osim junaka Kyle Guya koji je završio dvoboj sa 15 koševa, najzaslužniji za pobjedu Virginije bili su Ty Jerome sa 21 košem, devet skokova i šest asistencija te Deandre Hunter sa 14 poena. Samir Doughty je sa 13 koševa bio najbolji strijelac Auburna, ali će ostati zapamćen kao nesretnik koji je napravio prekršaj na Guyu pri šutu za tricu, nakon kojeg je igrač Virginije pogodio tri pobjednička slobodna bacanja.

Pravo da se protiv Virginije bore za NCAA naslov izborila je momčad Texas Techa koja je sa 61-51 nadigrala Michigan State, jedinog sudionika ovogodišnjeg Final Foura koji je već osvajao naslov.

Texas je do svog prvog finala stigao serijom 9-0 u završnih 2:55 minuta, u kojima je briljirao Jarrett Culver postigavši sedam od svojih 10 koševa u završnici dvoboja. Do tada je najbolji igrač Texas Techa bio Matt Mooney koji je završio dvoboj sa 22 koša.

Obrana Texas Techa ugasila napad Spartansa

Michigan State je devet minuta prije kraja gubio 38-50, ali je na 2:55 do kraja utakmice došao na samo poen zaostatka (51-52). Međutim, obrana Texas Techa je tada ugasila napad Spartansa i spriječila veliki preokret. Cassius Winston sa 16 i Matt McQuaid sa 12 koševa bili su najbolji strijelci poražene momčadi.

Finalni dvoboj Virginije i Texas Techa na rasporedu je u noći s ponedjeljka na utorak, u 3.20 ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

Na turniru košarkašica za naslov će se boriti Notre Dame i Baylor, nakon što je Notre Dame u polufinalu nadigrao sveučilište Connecticut (UConn) sa 81-76, a Baylor bio bolji od Oregona sa 72-67. Finalni dvoboj košarkašica na rasporedu je u nedjelju u ponoć po srednjoeuropskom vremenu.