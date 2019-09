VIDITE LI OVOG DJEČAKA U KUTU KOJI GLEDA KAKO DIVAC TRGA HRVATSKU ZASTAVU NAŠEM ČOVJEKU IZ RUKU? Past ćete u nesvjest kad vidite tko je to bio

‘Vidio sam Divca sa zastavom. Bio je samo nekoliko metara od mene’

Jeste li znali da je argentinski košarkaški junak, 39-godišnji doktor košarke Luis Scola, promatrao kako Vlade Divac 1990. godine, finala između Jugoslavije i SSSR-a i pobjede Juge, iz ruku bahato uzima hrvatsku zastavu jednom navijaču, što ga je u Hrvatskoj obilježilo do današnjeg dana, odnosno za čitav život?

Desetogodišnji Scola poput klinaca koji treniraju košarku u Hrvatskoj

Naime, portal 24sata javlja kako je Scola tada imao 10 godina, dodavao je lopte i čistio parket, kao što to rade inače i mladi igrači, košarkaši koji igraju u mlađim kategorijama (pioniri i kadeti) u Hrvatskoj. Divio se zvijezdama i sanjao da će jednoga dana i on postati košarkaš. Argentinac je gledao sve utakmice tog prvenstva, a u finalu između Jugoslavije i SSSR-a bio je uz parket. Nakon utakmice Vlade Divac istrgnuo je zastavu iz ruke navijaču koji je ušao na parket. Scola je to vidio, ali tada nije shvaćao o čemu se radi…

SP U KOŠARCI, ARGENTINA – FRANCUSKA 80:66: Argentinci na krilima fenomenalnog Scole izborili finale

“Vidio sam Divca sa zastavom. Bio je samo nekoliko metara od mene. Naravno, tada mi ništa nije bilo jasno niti su mi roditelji mogli objasniti o čemu se radi. Kasnije, kada se dogodilo ono što se dogodilo, shvatio sam”, rekao je Scola prije nekoliko godina za Sportski Žurnal, piše 24sata.

Scola, košarkaš koji igra maestralno i koji je odveo svoju Argentinu u finale Mundobasketa u Kini protiv Španjolske, gledao je dokumentarni film “Jednom braća” koji se bazira na odnosu Divca i Dražena Petrovića, nekoć dobrih prijatelja. “Priznao je kako je na pojedinim dijelovima umalo zaplakao”…

‘Vidim se u tom filmu. Baš u trenutku u kojem Divac uzima zastavu’

“Vidim se u tom filmu. Baš u trenutku u kojem Divac uzima zastavu”, dodaje Scola.

Inače, Vlade Divac je uoči premijere ESPN-ovog dokumentarca prije devet godina objasnio što se dogodilo sa zastavom te 1990. godine.

‘U Hrvatskoj se priča da sam gazio hrvatsku zastavu, a to nije istina’

“U Hrvatskoj se priča da sam gazio hrvatsku zastavu, a to nije istina. U Argentini je za vrijeme tog SP-a bilo dosta tih zastava naokolo. Ali, to nije bila hrvatska, već ustaška zastava koja je trebala završiti na terenu. Pratio sam tog dečka kako se spušta niz tribine i rekao mu da toj zastavi nije mjesto na terenu. Onda je on jugoslovensku zastavu nazvao smećem, pa sam mu ja istrgnuo zastavu i bacio je na pod”.

Osvrnuo se uoči premijere Divac i na rat…

“Rat je bio šokantan, bilo je to nešto van svake kontrole. Različiti ljudi reagiraju različito. Sa mnom je bilo teško održati kontakt, kao i Draženu. On je prestao samnom pričati a kada je poginuo ta situacija je za mene postala još teža. Sve je to za mene bilo jako teško. Odnosi između mene i hrvatskih igrača bili su napeti, posebno tijekom rata. Dražen je poginuo a ja nisam nikada imao priliku razgovarati sa njim. To je zaista tragično”, rekao je tada Vlade Divac.