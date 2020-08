[VIDEO] ZUBAC JUNAK I TRAGIČAR: Mostarca neki razapinju zbog ove uistinu skupe pogreške; ‘Izvadi glavu iz gu*ice, koštao si nas pobjede’

Zubac se, unatoč sjajnoj predstavi, našao na udaru nekih pristalica LA Clippersa

Iako je noćas po hrvatskom vremenu u Orlandu odigrao odličnu utakmicu, jednu od najboljih ove sezone, Ivica Zubac s double-double učinkom od 18 poena i 12 skokova (8 defenzivnih i 4 ofenzivna skoka), uz šut iz igre 7-9 i slobodna bacanja 4-5, ipak se na kraju promaknuo u svojevrsnog tragičara…

Uhvatio skok i onda brzopleto loše reagirao i dodao

DEVIN BOOKER CALLED GAME IN PAUL GEORGE’S EYEBALL pic.twitter.com/UdEB4Dfxpv — Barstool Sports (@barstoolsports) August 4, 2020

Naime, pred kraj dvoboja jednu je sjajno uhvaćenu loptu nakon promašaja Rickyja Rubija loše dodao, ravno u ruke Mikalu Bridgesu, koju je sjajno materijalizirao Booker za slavlje preko Paula Georgea. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘Zubac je izgubio utakmicu’

Zubac se, unatoč sjajnoj predstavi, našao na udaru nekih pristalica LA Clippersa. Na društvenim mrežama dio fanova kritizira Mostarca ističući kako je upravo on izgubio utakmicu za Clipperse.

Ivica zubac lost that game, lmao — Admir Alic (@BosnianJordan) August 5, 2020

Neki su na njega ljuti zbog izgubljenog kladioničarskog listića…

Im assuming you will be paying this out to me? @ivicazubac pic.twitter.com/bLcXUYxIA1 — TJ (@Teejey3DFS) August 5, 2020

“Ivica Zubac napravio je pogrešku i tako gurnuo Bookera u priliku da pogodi odličan šut za pobjedu”.

Damn @Yg_Trece it was great defense on your part but @ivicazubac caused the turn over. Than ran to the 3 pt lane forcing @DevinBook to go be a great game winner with a better shot. — Dexter Roscoe Bethea (@MeditatingGhost) August 5, 2020

“Ivica Zubac, koštao si nas pobjede. Daj se saberi i izvadi svoju glavu iz gu*ice”.

@ivicazubac you costed brotha get your head out of your fucking ass — I hate MW (@ihateIW_) August 5, 2020

No, ima i onih koji ga brane jer ipak, Zubac je generalno gledajući odigrao fantastičnu utakmicu. Šteta zbog te pogreške na kraju…

“Zubac je odigrao dobru utakmicu, lažni navijači ga napadaju zbog pogreške. Neka nauči iz toga i još jače trenira za sljedeću”.