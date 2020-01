[VIDEO] ŽIŽIĆ OSTVARIO ‘DOUBLE-DOUBLE’, HEZONJU OPET NAPALI: Pogledajte zbog čega su navijači ovaj put podivljali

Žižiću je to bio peti ‘double-double’ učinak u NBA karijeri, a prvi u ovoj sezoni

Odličan učinak imao je hrvatski centar Ante Žižić koji je za 25 minuta postigao 15 poena (šut 6/7) uz 12 skokova, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu, ali su njegovi Cleveland Cavaliersi pred svojim navijačima poraženi sa 103-118 od Minnesote. Žižiću je to bio peti ‘double-double’ učinak u NBA karijeri, a prvi u ovoj sezoni.

Minnesota je u Clevelandu imala 25 koševa (92-77) u 35. minuti, da bi Cleveland u 40. minuti poveo sa 97-96 nakon trice Dantea Exuma koji je nedavno stigao Cavaliersima iz Utah Jazza te na ovoj utakmici sa 28 koševa postigao osobni rekord. Australac je 24 poena ubacio u drugom poluvremenu.

Minnesota je ipak u završnici došla do zaslužene pobjede zahvaljujući svojim starterima koji su ukupno ubacili 87 koševa. Od toga je centar Gorgui Dieng postigao 22 poena uz 13 skokova, a razigravač Shabazz Napier je imao 21 koš i sedam asistencija. Andrew Wiggins i Robert Covington su postigli po 15 poena svaki.

Zubac skroman

Los Angeles Lakersi svladali su Detroit Pistonse sa 106-99, a na putu do pobjede su igrače gostujuće momčadi 20 puta zaustavili blokadama u pokušaju šuta, što je samo jedna manje od klupskog rekorda postavljenog prije gotovo 38 godina.

Prednjačio je centar Anthony Davis koji je osam puta blokirao suparnike, a osim toga je imao 24 koša i 11 skokova. LeBron James je po deveti put ove sezone ostvario ‘triple-double’ učinak sa 21 košem, 14 skokova i 11 asistencija. Nadmoći Lakersa pod košem pomogao je i Dwight Howard sa 11 poema, devet skokova i pet blokada. Pistonse je predvodio Derrick Rose sa 28 koševa, dok je Andre Drummond imao 12 poena, 18 skokova i četiri blokade.

U Staples Centeru je bio dvostruki program, a prije Lakersa do pobjede su stigli i Clippersi koji su sa 135-132 nadigrali New York Knickse. Gosti su u prvom poluvremenu imali 16 koševa prednosti, ali do pred kraj treće četvrtine domaća momčad je preokretom došla do 15 poena viška. No, Knicksi se nisu predavali i u završnici su došli u više navrata do tri koša zaostatka, ali ne i bliže od toga. Clippersi su bili bez Kawhija Leonarda koji propušta igrati dvije utakmice dan za danom.

Montrezl Harrell je sa 34 koša predvodio strijelce domaćih, dok su po 32 poena ubacili Paul George i Lou Williams. Clippersi su prvi put u povijesti imali trojicu igrača s 30 i više koševa u istoj utakmici. Kod Knicksa je najbolji bio Marcus Morris sa 38 koševa. Startni centar Clippersa Ivica Zubac igrao je 12 minuta te ubacio četiri koša (šut 2/3), uz dva skoka.

Hezonju izvrijeđali

Na domaćem terenu slavio je i Miami koji je sa 122-111 nadigrao Portland. Trail Blazersi nijednom nisu bili u prednosti, a Miami je u trećoj četvrtini došao do najvećih +24 i bez većih poteškoća mirno došao do 17. domaće pobjede u 18 nastupa. Slovenski razigravač Goran Dragić je sa 29 koševa i 13 asistencija bio najbolji kod Heata za koje nije nastupio Jimmy Butler. Bam Adebayo je ubacio 20, a Derrick Jones 19 poena.

Trail Blazerse je predvodio Damian Lillard sa 34 koša i 12 asistencija. Mario Hezonja je dobio 19 i pol minuta i drugu utakmicu zaredom ubacio 10 koševa (šut 4/6), nakon što se dva tjedna nije igrao zbog bolova u leđima. Hezonja je uz to imao po dvije blokade i dvije osvojene lopte te po jednu asistenciju i skok. Hezonja nije imao tako loš učinak, ali su ga navijači na Twitteru svejedno izvrijeđali i to zbog loše reakcije u obrani.

Mario Hezonja is so bad 🤣 https://t.co/DBNEuvfn4i — Eddie 🇵🇷 (@demorizi_eudy) January 6, 2020

Jendu od dvije gostujuće pobjede ostvario je Memphis koji je sa 121-114 slavio u Phoenixu, a najistaknutiji pojedinac gostiju bio je litavski centar Jonas Valančiunas sa 30 koševa uz osam skokova i četiri asistencije, predvodeći petoricu igrača Grizzliesa sa dvoznamenkastim učinkom. Kod Sunsa je najbolji bio Devin Booker sa 40 koševa i tako postao prvim igračem Phoenixa koji je u šest utakmica zaredom postigao barem 30 koševa.

Dario Šarić je izgubio mjesto u početnoj postavi i minutažu. Igrao je samo šest minuta, pogodio svoj jedini šut za dva poena te imao jedan skok i jednu blokadu.