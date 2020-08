ZAHUHTALI SPURSI ZADRŽALI IZGLEDE ZA 23. UZASTOPNI ULAZAK U DOIGRAVANJE: Razbili Houston za koje je Harden odmarao

Košarkaši San Antonio Spursa zadržali su izglede za 23. uzastopni ulazak u doigravanje NBA lige uvjerljivom 123:105 pobjedom protiv Houston Rocketsa u utorak u Orlandu “pod balonom”, a priliku u pobjedničkom sastavu u samoj završnici dobio je i mladi hrvatski igrač Luka Šamanić. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici.

Šamanić je za nepunih pet minuta provedenih u igri uputio dva neprecizna šuta, po jedan za dva i tri, ali je ostvario dva skoka i jednu blokadu.

Spursi su protiv nezainteresiranih Rocketsa koji su odmarali najboljeg strijelca lige Jamesa Hardena preuzeli vodstvo krajem prve četvrtine i više ga nisu ispuštali. Sredinom četvrte četvrtine bilo je i maksimalnih 29 razlike (116:87) za San Antonio pa je iskusni trener Gregg Popovich u završnici dao priliku igračima koji imaju skromnu minutažu.

Keldon Johnson je sa 24 koša i 11 skokova predvodio Spurse, DeMar DeRozan je dodao 23 poena, a Austrijanac Jakob Poeltl 14 ubačaja uz 12 skokova, dok je Russell Westbrook sa 20 pogodaka bio najefikasniji kod Rocketsa.

San Antonio je s omjerom pobjeda i poraza 32:38 10. na Zapadu i dalje izvan kruga momčadi koje ulaze u doigravanje, ali vrlo blizu osmom Memphisu koji je na 33:38 i devetom Portlandu koji je na 33:39, dok je Houston četvrti na Zapadu sa 44:26.

Go, Spurs. go. They stay alive for the 8th seed and 23rd straight playoffs by blowing out the no-Harden Rockets. RC Buford, NBA's best GM, strikes again, stealing Keldon Johnson (5-star recruit for Kentucky) late in the 1st rd. Kid can play.

— Skip Bayless (@RealSkipBayless) August 11, 2020