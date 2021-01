Dan Martina Luthera Kinga po običaju je na NBA parkete izvukao ono najbolje što liga ima, a najzanimljivija utakmica koju smo jučer mogli gledati bila je ona Brooklyn Netsa i Milwaukee Bucksa.

Netsi su, predvođeni novopridošlim Jamesom Hardenom, slavili 125:123 u tom okršaju. Harden i Durant su kombinirano zabili 64 poena, Bradonja je imao 34, dok je Durant zabio 30 i bilo je to dovoljno da jedna od najjačih NBA momčadi padne. Bucksima nisu pomogla ni 34 poena Giannisa Antetokoumnpa. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Vrlo zanimljivo bilo je i u susretu Los Angeles Lakersa i Golden State Warriorsa. Utakmicu su na kraju Ratnici prelomili na svoju stranu, završilo je 115:113. Iako su Lakersi vodili veći dio utakmice, Warriorsi su nekako pronašli način da izađu iz rupe koja je na trenutke bila i 19 poena duboka. Steph Curry i Draymond Green, dvojica All-Star igrača, potegnuli su u posljednjoj četvrtini i nekako uspjeli dovesti Warriorse do pobjede. Ključna je bila serija 15-2 pred sam kraj utakmice.

Curry je predvodio Warriorse s 26 poena, no odličan je bio i Kelly Oubre koji je zabio 23. Kod Lakersa je Schroder zabio 25, a Davis i James nisu bili baš najučinkovitiji. Imali su identičan postotak šuta, šutirali su 6 od 16. LeBron je završio s 19 poena, Davis sa 17. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

The Warriors trailed by as many as 19 points tonight. The Warriors have 29 comebacks of at least 15 points under Steve Kerr; since 2014-15, only the Raptors (31) have more.

The Lakers' 19-point blown lead is their largest in any game which LeBron James played. pic.twitter.com/wSWkoB8X6E

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 19, 2021