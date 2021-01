Na samom početku ove, po mnogočemu, posebne NBA sezone imamo na vrhu Zapadne konferencije Phoenix Sunse s omjerom 5-1, dok na Istoku vrh drži Philadelphia s istim omjerom nakon sinoć odigranih utakmica.

Bila je ovo nesumnjivo večer neočekivanih junaka, prije svih na površinu je konačno isplivao John Wall, nekadašnji prvi izbor drafta i All-Star igrač, a danas nominalno druga violina Houston Rocketsa s neugodnom povijesti ozljeda iza sebe.

Wall je sinoć u izostanku Jamesa Hardena pokazao da on može biti vođa ovih Rocketsa. U pobjedi 102:94 zabio je 28 poena, podijelio je i šest asistencija, a u obrani je također bio impresivan jer je u džep stavio mlađeg i bržeg Foxa te na kraju utakmicu završio utakmicu s tri ukradene lopte i dvije blokade. Značajan doprinos pobjedi Rocketsa dali su i sjajni Christian Wood (20p, 15s, 4bl) i Eric Gordon (21p). Sažetak te utakmice možete pogledati OVDJE.

John Wall's 28 points vs. the Kings are the most he's scored since 2018 👏 pic.twitter.com/wB5JphXFzO

