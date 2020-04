[VIDEO] VRIJEDAN VIDEO ARHIVE ESPN-A IZ 2002.: Pogledajte kako je 17-godišnji LeBron James bacio naciju u trans

Foto: Screenshot: You Tube/ESPN 2

Foto: Screenshot: You Tube/ESPN 2 Autor: Sportski.net 07:59 15.04.2020

Nije imao ni 18 godina, a pokazivao je ogroman talent

U vremenu kad nema natjecanja zbog pandemije koronavirusa, dobro je prisjetiti se nekih trenutaka koje nismo inače imali priliku gledati. Tako smo na You Tubeu naišli na vrijednu snimku iz arhive uglednog američkog ESPN-a iz 2002. godine, koju smo htjeli podijeliti s vama…

[VIDEO] NITKO NIJE UNIŠTIO LEBRONA KAO HRVAT: Amerikanci se prisjetili poteza nakon kojeg je Kralj pao na koljena

Masovna LeBron histerija

Najbolji košarkaš današnjice LeBron James u srednjoj školi je već bio prava košarkaška zvijezda. Kao najbolji igrač sveučilišne sezone 2001./2002., sa svojom St. Vincent-St. Mary (2-0) srednjom školom iz Akrona, u svom Celevelandu dočekao je najbolju momčad u zemlji u tom trenutku Oak Hill Academy “Warriors” (7-0).

Navijači su pohrlili u Convocation Center, a oko LeBrona je vladala prava ludnica.

“Za one koji su ga vidjeli kako igra, i za one koji nisu. LeBron James je najbolji srednjoškolski igrač u zemlji. O tom je bespredmetno debatirati. Bio je to i prošle godine kad je bio junior, a najvjerojatnije će broj jedan na draftu ravno u NBA ligu”, kazao je u izravnom prijenosu prije 18 godina na ESPN-u 2 Dan Shulman.

Bio je posebno nadahnut

Tada 17-godišnji LeBron bio je posebno nadahnut, između ostalog i zbog histerije koja se stvorila oko njega kao i zbog dva prethodna uzastopna poraza od njih (godinu prije i iz veljače iste godine 72:66), iako je bio fokusiran samo na odlazak u NBA ligu ravno iz srednje škole. Radio je strašne stvari na parketu, pokazao je da je prerastao sve u ligi, toliko da mu je sljedeća stepenica upravo NBA.

Posljednju srednjoškolsku godinu htio zatvoriti na veliki način

No, svoju posljednju godinu u školi htio je zapečatiti na veliki način. To je napravio na sjajan način. Spektakularnim potezima i lakoćom igre bacio je mnoštvo navijača u trans, klinac koji će kasnije ispisati povijest najjače košarkaške lige na svijetu.

‘Ima instikt Magica u pregledu igre i eksplozivnost Michaela Jordana’

“Ima instikt Magica u pregledu igre i eksplozivnost Michaela Jordana. Taj moj prijatelj mi je još rekao ‘ne kažem da je Magic ili Jordan, ali to je ono što posjeduje”, kazao je poznati sportski komentator i novinar specijaliziran za sveučilišnu košarku Dick Vitale za vrijeme izravnog prijenosa na nacionalnoj televiziji, tada kao sukomentator Dana Shulmana.

Uništio ih je

James je postigao 31 poen, 13 skokova, 6 asistencija uz šut iz igre 12-25, a njegova St. Vincent-St. Mary srednja škola, poznatija u košarkaškom žargonu pod nadimkom “Fighting Irish”, pregazila je Warriorse s +20 (65:45). ESPN je u svom izvještaju od 13. prosinca zaključio kako LeBron James nije htio niti se trudio da ovo bude “one man show”. No, svejedno je tako ispalo”…

Pogledajte kako je izgledala posljednja srednjoškolska utakmica Jamesa protiv Oak Hill Academy “Warriorsa”.