Portland Trail Blazersi za koje nastupa naš Mario Hezonja ostali su u igri za posljednje mjesto u doigravanju na NBA Istoku.

Blazersi su u sinoćnjoj utakmici svladali Philadelphia 76erse 124:121, a alfa i omega te pobjede bio je njihov najbolji igrač Damian Lillard.

Bila je to Lillardova peta utakmica sa više od 50 poena ove sezone, a napravio je to šutirajući vrlo učinkovitih 57 posto. Iz igre je zabio 16 šuteva, od čega četiri trice. dok je i s linije slobodnih bacanja bio vrlo precizan, zabio je 15 od 16 puteva. Njegov sjajan nastup možete pogledati OVDJE.

✔️ 18 PTS in the 4th

✔️ 5th 50+ point game of season

✔️ POR 0.5 games out of 8-seed

— NBA (@NBA) August 10, 2020