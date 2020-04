Pamti se vrijeme provedeno u Bennetonu iz Trevisa

Uvijek je bio drugačiji od drugih košarkaša. Nakon fenomenalne karijere u Splitu u dresu Jugoplastike i POP-a 84, kad je zajedno s Rađom, Ivanovićem, Sretenovićem, Perasovićem, Sobinom i drugima, a pod vodstvom Bože Maljkovića, osvojio tri puta zaredom naslov prvaka Europe, Toni je potpisao za Benetton iz Trevisa u kojem je proveo dvije godine.

Prihvatio bogatu ponudu iz Trevisa

Količina novca za koji je potpisao ugovor bila je nevjerovatna u to vrijeme, naročito s obzirom na to da se radilo o košarci, a ne o nogometu koji je u Italiji puno popularniji.

U prvoj sezoni sa Tonijem, Benetton je prvi put u povijesti postao prvak Italije, a u drugoj opet je prvi put u povijesti postao, ovog puta pobjednik kupa države. Iako je u klubu ostavio zapaženi trag, početak nije bio lagan. Obilježit će ga to i očvrsnuti i za kasnije, jer mu niti početak u Bullsima 1993. nije bio lagan…

Imao neugodnu ozljedu

Na početku svoje prve sezone u Benettonu, Toni je imao jednu nezgodnu ozljedu noge koja ga je dosta dugo mučila i nikad nije sasvim sanirana. Godine 1993. godine Kukoč je igrao svoje četvrto finale Eurolige, prvo koje je izgubio…

Pobjednike, francusku ekipu Limogesa u kojoj je igrao Tonijev bivši suigrač iz reprezentacije, Slovenac Juri Zdovc, predvodio je Tonijev bivši trener Božidar Maljković.

U toj utakmici Toni je shvatio da on ne može asistirati i vući na parket, koliko njegovi suigrači mogu promašiti. Nakon toga definitivno je odlučio otići u NBA ligi, jer u Europi više nije imao što dokazati.

U NBA ligu je otišao sa statusom najboljeg europskog košarkaša i miljenika Jerryja Krousea, generalnog menadžera Bullsa koji je u to vrijeme bio bitna figura u stvaranju dinastije. No, ono što je Kukoč radio u dresu Bennetona kod Pere Skansija zauvijek će ostati zapisano kao majstorstvo igranja košarke. U to vrijeme provedeno u Trevisu, tri je puta proglašavan najboljim košarkašem Europe. Nevjerojatno s kojom lakoćom je zabijao, kretao se, branio, asistirao i kompletno napadao. Imao je sve ovlasti, bila je to Kukoč era u Trevisu…

Umijeće igranja

Za vas smo izdvojili neke od najzapaženijih trenutaka Tonijeve karijere u Bennetonu iz Trevisa.

Godine 1991., Toni je Scavolliniju utrpao 40…

U sezoni 1992./1993. u Euroligi Benneton se u četvrtfinalu susreo isto sa Scavollinijem, a publika je svjedočila velikom obračunu Tonija i tadašnje zvijezde Carltona Myersa. Na kraju je Kuki ubacio 38, a Myers se zaustavio na 32. No, svašta su njih dvoje radili na terenu…

U posljednjoj sezoni u Bennetonu 1992./93., njegova momčad sudarila se s Realom iz Madrida, kojeg je tada predvodio veliki Litavac Arvydas Sabonis, koji će se kasnije također otisnuti u NBA ligu i napraviti karijeru. Oboje su bili najbolji u svojim momčadima.

Godine 1993. Kukoč je s Bennetonom igrao finale Italije protiv Virtusa Knorra, a u prvoj je utakmici naš košarkaš ubacio 29 poena.

Iste sezone Kukoč je izgubio finale Eurolige protiv Limogesa. Toni je u tom dvoboju ubacio 14 poena uz 5 skokova i 3 asistencije.