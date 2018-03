VIDEO: Sto se dogodi kad LeBron stavi bijelu traku na glavu?

Kosarkasi Cleveland Cavaliersa i Houston Rocketsa u drugim su utakmicama drugog kruga doigravanja NBA lige uzvratili Chicago Bullsima, odnosno Los Angeles Clippersima za poraze u prvim dvobojima, pa je omjer u obje te serije izjednacen na 1-1 u pobjedama, Cavsi su svladali Bullse sa 106:91, a Rocketsi Clipperse sa 115:109.

LeBron James je nakon kiksa u prvoj utakmici stavio traku na glavu i – odveo svoju momcad do pobjede. Furiozno je usao u utakmicu koju su njegovi Cavsi morali dobiti kako bi zadrzali izglede za ulazak u finale Istocne konferencije, u prvih je 12 minuta postigao 14 koseva, a Cavsi su ostvarili prednost od 38-18. Prednost domacih u trecoj cetvrtini narasla je i do 25 razlike (72-47) prije no sto su se gosti serijom 14-0 pokusali vratiti u dvoboj. No, tada je James ponovno s nekoliko spektakularnih poteza odveo utakmicu u mirnije vode.

James je utakmicu zavrsio sa 33 ubacaja, osam skokova i pet asistencija, a Kyrie Irving je dodao 21 za pobjednicki sastav. Kod Bullsa najefikasniji su bili Jimmy Butler sa 18 poena, te Derrick Rose sa 14 ubacaja, 10 asistencija i sedam skokova.

Odlicnu utakmicu vidjeli su gledatelji u Houstonu, a njihovi Rocketsi su na kraju ostvarili vaznu 115-109 pobjedu protiv Clippersa koji su i drugu utakmicu zaredom igrali bez svog junaka iz prvog kruga Chrisa Paula zbog ozljede butnog misica. Rocketsima su suci dosudili rekordna 64 slobodna bacanja, a oni su s linije promasili njih cak 22 i – slavili.

James Harden je u posljednjoj cetvrtini postigao 16 od svojih ukupno 32 kosa, te je bio najzasluzniji za pobjedu Rocketsa koji su se tako oporavili od domaceg poraza u prvoj utakmici. Uz Hardena, odlicni su u domacem sastavu bili i Dwight Howard sa 24 poena (bacanja kriminalnih 8-21) i 16 skokova, te Trevor Ariza sa 15 ubacaja i 13 skokova. Blake Griffin briljirao je u prvom poluvremenu za Clipperse u kojem je postigao 26 od svojih ukupno 34 poena, a tomu je dodao i 15 skokova, Jamal Crawford je usavsi s klupe dodao 19 koseva, dok je DeAndre Jordan sakupio 16 koseva i 12 skokova.

Nakon sto su u sva cetiri para drugog kruga doigravanja NBA lige odigrana po dva susreta, u sva cetiri je omjer pobjeda 1-1 sto obecava vrlo zanimljiv nastavak borbe za ulazak u konferencijska finala. Vecer prije na 1-1 su u svojim serijama poravnali Atlanta Hawksi protiv Washington Wizardsa, te Memphis Grizzliesi protiv Golden State Warriors