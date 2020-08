[VIDEO] ŠOKANTNA PRESSICA BOSANSKE NBA ZVIJEZDE: ‘Ovo su mi najgori dani u životu. Ljudi nosite te proklete maske’

Portland Trail Blazers slavio je nakon produžetaka protiv Memphis Grizzliesa sa 140:135 u prvoj utakmici nakon restarta NBA lige. Sjajnu je utakmicu odigrao BiH košarkaš Jusuf Nurkić koji je ostvario 18 poena i pridodao tome devet skokova, pet asistencija i šest blokova.

Nurkića dugo nije bilo na parketima zbog teškog prijeloma noge, a sada kada se vratio opet žari i pali. Međutim, nakon utakmice na konferenciji za medije, Nurkić je bio podosta tužan i potišten, ali ne zbog utakmice već zbog toga što mu je baka završila u komi zbog posljedica korone.

“Ovo su mi najteži dani u životu. Moja baka ima koronavirus i u komi je. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko je ovo ozbiljno. Ljudi, čuvajte se i nosite te proklete maske”, rekao je Nurkić.

"My grandma got COVID. She’s in a hospital … in a coma. I think people don’t realize that s— is real out there. … Please take care of yourself. Wear a damn mask if you need to wear it."

—Jusuf Nurkic on COVID-19 pic.twitter.com/W7XpUaI9qJ

— SportsCenter (@SportsCenter) August 1, 2020