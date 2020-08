[VIDEO] ‘SMIRITE MALO DOŽIVLJAJE OKO DONČIĆA, BAŠ STE ZABRIJALI’: Legendarni Shaq spustio milijunima fanova diljem svijeta

‘Poručujem svima da malo smanje doživljaj oko Dončića’

Slovenski 21-godišnji fenomen Luka Dončić svojim igrama oduševio je košarkaški svijet. U posljednjoj utakmici svojih Dallas Mavericksa protiv LA Clippersa Dončić je briljirao triple-double učinkom od 46 poena, 17 skokova, 13 asistencija, a zabio je i pobjedničku step back tricu u posljednjoj sekundi, u svom stilu, i to nakon što je izvozao i oslobodio se svog čuvara. Sve je to napravio s nezgodnom ozljedom, uganućem gležnja zbog koje je igrao šepajući, ali to ga nije spriječilo da pruži maestralnu predstavu…

Fantastičan prosjek

Dončić je u ovoj sezoni trenutno na skoro triple-double prosjeku od 28.8 poena, 9.4 skoka i 8.8 asista po utakmici. Što se tiče playoffa u Orlandu, tu je na prosjeku 31.5 poena po utakmici, a ima i 9.8 asista po susretu. Trenutno je treći u izboru za MVP nagradu, a uz to najmlađi je igrač u povijesti NBA lige koji je zabio 2000 poena.

Iako Lukine igre ulaze u rubriku vjerovali ili ne, ponajviše jer se radi o tako mladom igraču koji igra svoju drugu sezonu u NBA ligi, ima i onih koji nisu impresionirani njime.

Legendarni Shaquille O’Neal komentator je televizijske emisije “Inside the NBA on TNT” i nije među onima koji su toliko pod dojmom mladog Slovenca. On ne želi biti dio medijskog hypea koji se stvorio oko njega. Njegov kolega, jednako tako slavni košarkaš Charles Barkley odgovara O’Nealu da se tako postavlja samo zato što su svi zaluđeni Dončićem pa ga to iritira…

“Shaq nam nije baš oduševljen”, kazao je jedan od komentatora.

Shaq mu odgovara, a ne samo njemu nego i ostalim komentatorima koji njegovu igru protiv LA Clippersa naglašavaju nevjerojatnom i ponavljaju te njegove brojke, kao i milijunima fanova diljem svijeta…

‘Smirite se malo. Ne, on je sjajan i zna igrati, ali vidio sam već to prije’

“Smirite se malo. Ne, on je sjajan i zna igrati, ali vidio sam već to prije, ne kažem da nije dobar, zna igrati, to je sigurno. No, je li TOP bek, upitajte se to? Poručujem svima da malo smanje doživljaj oko Dončića. Vidio sam već takvog igrača, zove se Steph Curry. Vidio sam već takvog igrača, zove se James Harden. Sve što je Dončić sada napravio vidio sam prošlog tjedna od igrača koji se zove Damian Lillard. Zato samo kažem da malo smanjite oduševljenje Dončićem, to je sve. Je li bolji od Curryja, Lillarda ili Jamesa, upitajte se to malo?”