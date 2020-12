Dallas Mavericksi predvođeni slovenskim majstorom Lukom Dončićem priuštili su Los Angeles Clippersima najteži poraz u povijesti franšize. Gosti iz Teksasa, koji nisu u L.A. stigli kao favoriti, slavili su rezultatom 124:73, nadmašivši tako dotad rekordan poraz Clippersa za jedan poen razlike.

Ne treba puno govoriti o odnosima snaga na terenu. Mavericksi su na pogon Luke Dončića (24p, 9s, 8a), Josha Richardsona (21p) i Tima Hardawaya Jr.-a (18p) već na poluvremenu vodili s 50 razlike, rezultatom 77:27 te su time srušili NBA rekord Golden State Warriorsa iz 1991. godine.

Za Clipperse je najbolji bio Paul George s 15 poena, dok je Ivica Zubac dobio 16 i pol minuta, što mu je bilo dovoljno da zabije 10 poena. Trebala su mu za to samo tri šuta iz igre. Kawhi Leonard nije nastupio za sastav iz Los Angelesa. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

This 50-point lead by the Mavs over the Clippers is the LARGEST margin of victory at halftime in NBA History, via @NBATV

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 27, 2020