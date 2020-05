‘Sasut ću ti jednog u lice’. Dražen mu je odgovorio: ‘I ja ću to tebi onda učiniti’

Na Facebook stranici “Hrvatski NBA portal – NBACRO.com” objavljena je zanimljiva priča o Draženu Petroviću u trajanju od 10:32 minute koju donosi ekipa iz Cosgrove production. U kratkom dokumentarcu jasno se može vidjeti kako se nikad prežaljeni košarkaški Mozart nije se bojao nikoga, pa čak niti najboljeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana.

Nije se bojao Jordana

Poznate su priče o tome kako nitko nije smio ući u nikakav duel s Michaelom Jordanom na parketu, pokušati s njim voditi trash talk, izazivati ga ili provocirati. To nikad nije bilo dobro za nikog, jer se u tom slučaju gazda naljutio i utrpao po 40, 50 poena.

No, Dražen je bio jedan od rijetkih koji se tako nešto svjesno usudio i pritom s njim imao duele na utakmicama, u kojima je zabijao. Kako su igrali istu poziciju i bili glavni igrači svojih momčadi Chicago Bullsa i New Jersey Netsa, međusobno su se čuvali.

Prvu utakmicu u dresu Netsa protiv Jordana Petrović je u 16.2. 1991. u pravoj minutaži, ali niti njemu nije uspjelo zaustaviti Jordana, ono što do tada a i poslije nije uspijelo nikome.

No, Dražen je u toj utakmici pokazao m*da, bacio se na glavu i na kraju Jordanu zabio 17 poena, u odnosu na 26 Michaela. Nakon toga, 4. siječnja 1992. Petrović i Netsi ponovno su gostovali u Chicagu u Madhouse On Madison, staroj dvorani Bullsa a onda je Dražen odlučio Jordana stisnuti još više u igri.

Odlučio ići jako na Jordana

No, bez obzira što su Bullsi u toj utakmici dominirali rezultatski, Dražen je dominirao za svoju momčad. Nije na njega utjecalo niti to što je u jednom trenutku na semaforu stajalo 88:64 u trećoj za Bullse, odlučio je ići jako na Jordana i pokazati mu što on zna.

Bullsi su i u toj utakmici slavili, a Dražen je ostao na 16 poena. Nije bio zadovoljan, pa je jedva čekao sljedeći međusobni okršaj. On je došao mjesec dana kasnije, 11. veljače, opet na Chicago Stadiumu.

Treći put od kad je došao u Netse u ozbiljnoj ulozi u momčadi igrao je protiv Jordana. Odlučio je ovog puta zaustaviti Jordana, koji je u prva dva međusobna okršaja ipak bio bolji, iako se Dražen isto pokazao.

No, ni sad mu to nije uspjelo. No, njega to nije spriječilo da i on napadački odgovori na isti način. Odlučio je u toj utakmici Jordanu napraviti pakao, totalno ga razvući u obrani, namučiti ga da, natjerati da stalno trči, da se kreće…

Napravio je Jordanu velike probleme, krao lopte u obrani, defenzivom je naljutio Jordana koji je onda prebacio u višu brzinu i imao svoju rolu.

Dražen i Jordan ponudili mnoštvo uzbuđenja

U sljedećih godinu i pol Dražen i Jordan NBA ligi su ponudili mnoštvo uzbuđenja i međusobnog nadmudrivanja. Njihove bitke opisuju se kao epske.

A njihov najveći međusobni okršaj, barem je tako nekako to prezentirano u javnosti, odigran je na Olimpijskim igrama 1992. u Barceloni, kad se na košarkaškom turniru u finalu sudarili Dream Team i Hrvatska.

Nitko nije vjerovao da Hrvatska može pobjediti najveću košarkašku reprezentaciju svih vremena. Nitko, jedino Dražen. John Stockton, član te čuvene momčadi SAD-a i jedan od najboljih playmakera devedesetih u NBA ligi, kazao je:

“Malo mi ih je bilo žao. Vidjelo se da i oni sami ne vjeruju da nas mogu pobjediti. Njihov govor tijela, kako su izašli na parket, njihove oči, jasno se to moglo vidjeti. Osim kod Dražena. On je jedina osoba, unikatna, koja je mislila da Hrvatska ima šanse pobjediti”.

U kratkoj priči o Petroviću otkriva se i jedan zanimljiv detalj s tog turnira, koji se do sad i nije baš imao prilike vidjeti. Naime, u jednom trenutku Jordan je Draženu u lice rekao kako će mu “sasuti jednog u lice”… To je jako naljutilo Dražena.

U finalu u Barceloni izdominirao Michaela u poenima

Odmah mu je odgovorio:

“I ja ću to tebi onda učiniti”.

Tako je i bilo. Zabio je Dražen Jordanu, nakon njegovog koša njemu, tricu. Još i gore mu je napravio u onoj prvoj utakmici u skupini. Zabio mu je tricu i onda presjekao loptu, povukao kontru i ponovno zabio tricu.

Finale je Dražen završio s 24 poena, dok je Jordan zabio 22.