[VIDEO] ODIGRANA SIGURNO NAJLUĐA UTAKMICA NBA PLAYOFFA: Komentatori u transu nakon serije fantastičnih koševa

Košarkaši Los Angeles Clippersa stigli su nadomak prvog plasmana u finale konferencije u 50-godišnjoj klupskoj povijesti, oni su u četvrtoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA lige svladali Denver Nuggetse sa 96-85 te tako poveli sa 3-1 u seriji koja se igra na četiri pobjede.

U četvrtoj utakmici protiv Nuggetsa Clippersi su vodili od prvog do posljednjeg trenutka, već u prvom poluvremenu su stekli prednost od 16 razlike, a nakon što su se Nuggetsi u trećoj četvrtini uspjeli malo primaknuti uslijedilo je novo odvajanje na 19 razlike (90-71) sredinom četvrte četvrtine čime je susret bio odlučen.

Još jednu odličnu utakmicu u momčadi Clippersa odigrao je igrač kojega su prošlog ljeta doveli upravo kako bi postali kandidati za naslov prvaka, Kawhi Leonard koji je uz 30 koševa ostvario i 11 skokova te 9 asistencija. Važnu ulogu u pobjedi Clippersa imao je i hrvatski centar Ivica Zubac koji je za 29:45 minuta provedenih na terenu ubacio 11 poena (šut za dva 4-9, slobodna bacanja 3-4) uz 9 skokova i 2 blokade. Kod Nuggetsa, koji su i u prvom krugu doigravanja gubili sa 1-3 od Utah Jazza, ali su uspjeli preokrenuti, najučinkovitiji je bio Nikola Jokić sa 26 koševam 11 skokova i 6 asistencija.

Clippersima je ovo tek šesti nastup u polufinalu konferencije, no peti u posljendjih 15 godina, a dosada su najbliže prolasku dalje bili 2006. i 2015. kada su u ovoj fazi natjecanja gubili sa 3-4 od Phoenixa, odnosno Houstona. Prvu od tri prilike za prolazak dalje Clippersi će imati u noći s petka na subotu.

Iste te noći će prvaci Toronto Raptorsi i Boston Celticsi igrati odlučujuću sedmu utakmicu za prolazak u finale Istoka i ogled s Miami Heatom. Toronto se spasio ispadanja 125-122 pobjedom u šestoj utakmici do koje je stigao nakon dva produžetka i uz nemalu pomoć sudaca.

Naime, u posljednjem napadu Celticsa u četvrtoj četvrtini kod rezultata 98-98 Kemba Walker je dvije sekunde prije isteka vremena krenuo u prodor, a pod obručem ga je OG Anunoby očigledno udario po ruci, no suci se nisu oglasili te nisu dali Walkeru dva slobodna bacanja kojima bi mogao osigurati pobjedu i prolazak Celticsa u finale Istoka.

